'गठबंधन धर्म निभाइए, उम्मीदवार वापस लीजिए', लालू को पप्पू यादव की नसीहत

बिहार में सीटों के बंटवारे पर छिड़े घमासान के बीच कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने आरजेडी को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी है. उन्होंने लालू प्रसाद यादव से अपील की कि जहां-जहां कांग्रेस या उसके समर्थक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, वहां से आरजेडी अपने प्रत्याशी वापस ले. साथ ही, गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर भी उन्होंने तीखा पलटवार किया है.

आरजेडी पर नाराज हुए पप्पू यादव (Photo: Screengrab)
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आ गई है लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का पेच अब तक नहीं सुलझ पाया है. पटना में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और लालू प्रसाद यादव को नसीहत देते हुए कहा, 'गठबंधन धर्म निभाना ही इंडिया गठबंधन की मजबूती की असली पहचान है.' उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सभी दलों से अपील की है कि वो आपसी टकराव छोड़कर मिलजुलकर चुनाव लड़ें ताकि भाजपा को हराया जा सके.

लालू को पप्पू यादव ने दी नसीहत

पप्पू यादव ने कहा, 'हम लोगों ने जहां-जहां आरजेडी ने उम्मीदवार दिया है, वहां किसी को मैदान में नहीं उतारा, अब आरजेडी को भी चाहिए कि जहां हमारे उम्मीदवार हैं, वहां से अपने प्रत्याशी वापस ले. जनता आगे है, हम लोग पीछे हैं. जनता अब इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को वोट देना चाहती है. ऐसे में आपसी मतभेद नुकसानदायक होगा.'

उन्होंने लालू प्रसाद यादव से सीधे अपील करते हुए कहा, 'लालू जी हमारे नेता हैं, वो इस मामले में खुद हस्तक्षेप करें, गठबंधन की मजबूती तभी बनेगी जब सभी दल अपनी सीमाएं समझें. अगर हम एकजुट नहीं रहे तो जनता हमसे दूर चली जाएगी.'

गिरिराज सिंह को पप्पू यादव ने दिया जवाब

इसी दौरान पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान  'मुसलमान नमक हराम होता है.' पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा, 'कौन नमक हराम है, यह देश जानता है, अंग्रेजों के ज़माने में जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, वही असली नमक हराम थे. देश को तोड़ने वाली भाषा बोलना देशभक्ति नहीं, गद्दारी है.' पप्पू यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में कई सीटों पर कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के बीच आपसी टकराव देखने को मिल रहा है.

इनपुट - शुभम लाल
