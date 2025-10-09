बिहार चुनावः सीटों का पेच सुलझाने को एक्टिव मोड में NDA, नीतीश से चिराग की पार्टी तक पटना में आज बैठकों का दौर

बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, मंच तैयार है, लेकिन सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीटों का पेच जस का तस है. एनडीए में शामिल सभी घटक दलों की अपनी ढपली, अपना राग है और नतीजा यह कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति अब तक नहीं बन सकी है. सीट शेयरिंग को लेकर जारी माथापच्ची के बीच पटना में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है.

पटना में आज लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से लेकर बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल (यूनाइटेड) तक, बैठकों का दौर है. एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान के बीच चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है. यह बैठक पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 10 बजे से होनी है.

एलजेपीआर की इस बैठक की अध्यक्षता बिहार चुनाव के लिए पार्टी के प्रभारी अरुण भारती करेंगे. अरुण भारती की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में एलजेपीआर के सह चुनाव प्रभारी (बिहार) और बिहार प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी और प्रमुख नेताओं को भी बुलाया गया है. बैठक का एजेंडा चुनावी रणनीति पर चर्चा बताया जा रहा है.

वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीएम आवास पर जेडीयू के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है. सीएम आवास पर होने जा रही जेडीयू नेताओं की मीटिंग 10 बजे से शुरू होगी. जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश की इस बैठक में सीट शेयरिंग के साथ ही उम्मीदवार चयन पर भी चर्चा होगी.

गौरतलब है कि जेडीयू बिहार चुनाव में बड़े भाई की हैसियत चाहती है और इसके लिए वह एक ही सही, बीजेपी से अधिक सीट की डिमांड पर अड़ी हुई है. बता दें कि एलजेपीआर भी सम्मानजनक सीटों की डिमांड पर अड़ी हुई है. पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्रीय कैबिनेट में बर्थ से अधिक महत्वपूर्ण है बिहार चुनाव में सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलना.

चिराग की पार्टी के नेता तो यहां तक कहने लगे हैं कि 2020 के चुनाव में जब अकेले लड़ लिया, तो इस बार क्या दिक्कत है. चिराग ने केंद्रीय मंत्रियों के लिए आवंटित आवास में भी अब तक शिफ्ट नहीं किया है. एक दिन पहले ही चिराग ने बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से सीटों को लेकर बात करने की जिम्मेदारी अरुण भारती को सौंपी थी.

