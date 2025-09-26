NDA का महिला वोटर्स पर फोकस... बिहार में कल्याण योजनाएं बनेंगी गेमचेंजर?

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इन तैयारियों के बीच महिलाएं फिर से चुनाव प्रचार के केंद्र में हैं. 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की शुरुआत की, इसके तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए.

राजनीतिक पार्टियों का चुनाव में महिला मतदाताओं पर फोकस करना कोई संयोग नहीं है. 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 60 प्रतिशत रहा था, जो पुरुषों के मतदान प्रतिशत से 6 प्रतिशत अधिक था. ये चलन नया नहीं है. 2010 से बिहार में महिलाओं ने लगातार पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया है. पिछले चुनाव में महिलाओं ने 243 में से 167 निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुषों को पछाड़ दिया था. इनमें से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलीं, और 37 सीटें जनता दल (यूनाइटेड) ने जीती थीं.

बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 साल में महिला-विशिष्ट योजनाओं पर खर्च लगभग दोगुना हो गया है, 2018-19 में जहां इस पर 21,994 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, वहीं 2022-23 में यह बढ़कर 41,864 करोड़ रुपये हो गया. राज्य की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी की दृष्टि से भी बदलाव साफ दिखता है. 2018-19 में जहां ये खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4.2% था, वहीं 2022-23 में यह बढ़कर 5.6% हो गया. ये वृद्धि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य की वित्तीय योजना में महिला-केंद्रित नीतियों का महत्व लगातार बढ़ रहा है.

योजनाओं की भरमार

बिहार के महिला कल्याण बजट में सबसे ज़्यादा ज़ोर विवाह और शिक्षा योजनाओं पर है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 31,000 से 41,000 रुपये तक की वित्तीय मदद दी जाती है. वहीं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लड़कियों की पढ़ाई में जन्म से लेकर स्नातक तक आर्थिक सहयोग देती है. सिर्फ इन दो योजनाओं पर ही 2022-23 में 24,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ, जिससे ये राज्य की प्रमुख पहल बन गई हैं.

इलेक्शन में महिलाएं बन रहीं गेमचेंजर

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना जैसी योजनाओं को भले ही कम फंड मिले हों, लेकिन इनका प्रवाह लगातार बना हुआ है. शादी और शिक्षा से जुड़ी योजनाएं परिवारों पर तुरंत असर दिखाती हैं, जबकि पेंशन और सशक्तिकरण वाली योजनाएं लंबे समय तक सहारा देती हैं. एनडीए की रणनीति साफ है- पिछले 10 साल से महिलाएं बड़े पैमाने पर वोट डाल रही हैं, और उन्हें बड़ी योजनाओं से जोड़कर रखना 2025 के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है.

