'महागठबंधन में बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन...', मुकेश सहनी ने बताया एक हफ्ते में क्या-क्या हुआ

वीआईपी के प्रमुख और विपक्षी महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा है कि पिछले एक हफ्ते में बहुत उतार-चढ़ाव आए. महागठबंधन में बहुत कुछ चलता रहा.

मुकेश सहनी बोले- सीटों पर भी नहीं बन पा रही थी सहमति (Photo: PTI)
मुकेश सहनी बोले- सीटों पर भी नहीं बन पा रही थी सहमति (Photo: PTI)

बिहार चुनाव में महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर मैदान में उतरा है. सीएम के साथ ही विपक्षी गठबंधन ने डिप्टी सीएम कैंडिडेट भी घोषित किया है. विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी विपक्षी गठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार हैं. मुकेश सहनी ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अति पिछड़े का बेटा डिप्टी सीएम पद का दावेदार हो. हमारे पूर्वजों ने पूरा-पूरा जीवन एक टिकट के लिए बिता दिया और आज वह दिन है कि केवट-मल्लाह का बेटा टिकट मांग नहीं रहा है, टिकट बांट रहा है.

उन्होंने कहा कि हमारे पास नाव है, तो हमारी जिम्मेदारी है पार लगाने की फिर वह चाहे श्रीराम हों या फिर तेजस्वी यादव. नाव पार करने की जिम्मेदारी हमारी है. मुकेश सहनी ने कहा कि बात सीटों की नहीं है. सीट 15 मिल जाती, 30 मिल जाती, 30 लोग खुश हो जाते लेकिन डिप्टी सीएम का पद करोड़ लोगों के लिए उम्मीद है. उन्होंने कहा कि हमने आज तक लोगों को प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री बनाया है. पहली बार ऐसा मौका आएगा की मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा. मछुआरों को जून-जुलाई-अगस्त में मछली मारने से रोका जाता है और उसके एवज में केवल महीने का 500 रुपया मिलता है.

मुकेश सहनी ने कहा कि जब हम केंद्र की सरकार में होंगे, तब यही 15 हजार रुपये होगा. बीजेपी के ऑफर पर उन्होंने कहा कि लीडर हूं, लोडर नहीं जो किसी के कहने से कुछ करता हूं. अपने दम पर केंद्र में जाना चाहता हूं. वीआईपी प्रमुख ने कहा कि मेरे डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित होने पर गांव-गांव में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के लोग हमारे समाज के लोगों के बीच वोट मांगने भी नहीं जा पाएंगे. इस बार हम एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे.

महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार ने कहा कि निषादों की बस्ती में जाकर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के खिलाफ बोलेंगे, तो ठीक से खातिरदारी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि मेरे लोगों के बीच में जाकर मेरे खिलाफ बोलोगे, और बोलोगे कि पैसा लेकर वोट दें, तो यह नहीं चलेगा. मुकेश सहनी ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में बहुत उतार-चढ़ाव आए. सीटों पर भी सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उन्होंने कहा कि पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया था, वह परिस्थितियों के हिसाब से बोल दिया था कि मेरी पीठ में खंजर घोंपा गया है. वह मेरी राजनीतिक अनुभवहीनता थी, जिसका नुकसान मुझे भी बहुत हुआ और तेजस्वी यादव को भी हुआ. मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार महागठबंधन में बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन पिछली बार वाली गलती न दोहराई जाए. इसके लिए अंत तक धैर्य रखा और सब कुछ सेटल कर लिया. उन्होंने सभी सीटों पर लड़ने के सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है और हमारे पास पैसा नहीं है. बड़े चुनाव में बड़े गठबंधन से जो मिला, वह फायदे का है.

हर चीज पर राहुल गांधी की नजर- मुकेश सहनी

मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को लेकर सवाल पर कहा कि वह हर चीज पर बारीक नजर रखे हैं. हर चीज पर बात हो रही है. हमारे बीच कोई भ्रम नहीं है. उन्होंने कहा कि हमने 15 सीटों में आठ टिकट निषादों को दिए हैं. एनडीए 243 सीटों पर भी उतने टिकट नहीं दे पाया, जितना हमने 15 सीटों पर दे दिया निषादों को. मुकेश सहनी ने कहा कि वह हमारे अपने हैं, बीजेपी कभी उनको अपना नहीं मानती. उनको (बीजेपी को) केवल वोट चाहिए.

बीजेपी ने पिछली बार ओबीसी को दिए थे 9% टिकट- सहनी

मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार को अपना मानती है. बिहार में बीजेपी की जितनी भी सीट होती है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा उनके ही कोटे में जाता है. उन्होंने कहा कि एससी और ओबीसी को बीजेपी अपना गुलाम मानती है और यह मानती है कि ये वोट तो देंगे ही. नहीं देंगे तो पैसे के दम पर वोट देंगे. मुकेश सहनी ने 2020 के चुनाव में बीजेपी के टिकट बंटवारे के आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि तब बीजेपी ने 110 सीटों में 55 सामान्य वर्ग को दीं और 37% आबादी वाले ओबीसी को 9% सीटें दीं.

यह भी पढ़ें: गहलोत की एंट्री और तेजस्वी-सहनी की ताजपोशी... 24 घंटे में ऐसे लागू हो गया महागठबंधन में 'RJD फॉर्मूला'

शाह से संबंधों पर क्या बोले मुकेश सहनी?

मुकेश सहनी ने अमित शाह से संबंधों को लेकर सवाल पर कहा कि सहमति-असहमति अलग बात है. वह (अमित शाह) मुझे मानते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं लेकिन एक चीज जानता हूं कि वह हमारे अपने नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मेरे यूपी में चुनाव लड़ने का नतीजा था कि मेरे विधायक तोड़ ले गए. इसकी टीस मुझे हमेशा रहेगी.

यह भी पढ़ें: तेजस्वी महागठबंधन के CM तो मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीेएम फेस, अशोक गहलोत ने किया ऐलान

मुकेश सहनी ने कहा कि अति पिछड़ों और दलितों को एक उम्मीद जगी थी कि हमारे चार विधायक हैं, हमारा मंत्री है. अमित शाह ने उन उम्मीदों को चकनाचूर किया. उन्होंने कहा कि हम बिहार सरकार में मंत्री थे. तब किसी भी जिले के कप्तान अदब से बात करते थे. हमारी सुनी जाती थी. सहनी ने कहा कि आज हमारी बेटियों का रेप भी हो जाए, हम चिल्लाते रहें लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है.

