'RJD कार्यक्रम में पीएम मोदी की मां का अपमान बेहद शर्मनाक', चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर हमला

बिहार में RJD के यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. चिराग पासवान ने इसे RJD की 'ओछी मानसिकता' बताया और कहा कि माताओं और बहनों के प्रति अपमान RJD की पहचान बन चुकी है.

तेजस्वी यादव पर भड़के चिराग पासवान (File Photo: PTI)
तेजस्वी यादव पर भड़के चिराग पासवान (File Photo: PTI)

बिहार में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. इस बार आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को गाली दी गई है. यह मामला प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है. बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता आरजेडी पर हमला बोल रही है. 

लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने इस घटनाक्रम को लेकर तेजस्वी यादव पर भड़क उठे हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'यही ये आरजेडी के माई-बहिन योजना की पहचान है.'

चिराग बोले- एक बार फिर आरजेडी के राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है.

उन्होंने कहा, 'यह घटना आरजेडी की ओछी मानसिकता को उजागर करती है, जिसे उनके शीर्ष नेतृत्व ने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं. कहीं न कहीं ऐसे लोगों को मौन सहमति भी मिलती है. ये कोई पहली बार नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी यही घटना घटी थी जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की उपस्थिति में ही मुझे और मेरी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. उस वक्त यदि नेता प्रतिपक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को समझाया होता तो संभवतः पुनः आज प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी का इस तरीके से अपमान ना हुआ होता. माताओं - बहनों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल आरजेडी की पहचान रही ही है. ऐसे में बिहार की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है. चुनाव नजदीक है, सबका जवाब बिहार की जनता अवश्य देगी.'

chirag paswan
चिराग पासवान का एक्स पर पोस्ट (Photo: X/@iChiragPaswan)

तेजप्रताप यादव ने क्या कहा?

बिहार में विधानसभा चुनावों के करीब सियासत तेज हो गई है. प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले पर पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि "किसी की ही माँ को गाली देना गलत है. मां तो मां होती है." 

तेजप्रताप यादव ने मांग की है कि गाली देने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जाए. उन्होंने महुआ के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन पर भी सीधा निशाना साधा है. तेजप्रताप यादव ने कहा है कि मुकेश रोशन को तुरंत जेल भेजा जाए क्योंकि यह कार्यक्रम उनके इलाके में हुआ था और वे मंच पर मौजूद थे. उन्होंने सरकार से मांग की है कि माँ जैसे शब्द का अपमान करने वाले को तुरंत जेल भेजा जाए.

