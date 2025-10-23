scorecardresearch
 

'वेतन देने के लिए पैसा कहां से आएगा?', तेजस्वी के नौकरी वाले वादे पर जेपी नड्डा का पलटवार

औरंगाबाद जिले में आयोजित चुनावी रैली में नड्डा ने कांग्रेस और आरजेडी, दोनों को निशाने पर लिया. कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक परजीवी पार्टी है, जो अपने सहयोगी दलों को खत्म कर देती है.

नड्डा ने आरजेडी पर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगाया. (File Photo: X/@BJP4India)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव ‘विकास’ और ‘विनाश’ के बीच की लड़ाई है. एक तरफ एनडीए है जो बिहार को आगे बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ INDIA ब्लॉक है जो उसे पीछे ले जाना चाहता है.

औरंगाबाद जिले में आयोजित चुनावी रैली में नड्डा ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों को निशाने पर लिया. कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक परजीवी पार्टी है, जो अपने सहयोगी दलों को खत्म कर देती है.

आरजेडी पर साधा निशाना

उन्होंने आरजेडी को ‘रंगदारी, जंगलराज और दादागीरी’ की पार्टी बताया. नड्डा ने कहा, “लालू प्रसाद की पार्टी हमेशा से अराजकता की प्रतीक रही है. अगर आरजेडी सत्ता में आती है, तो बिहार फिर से उसी दौर में चला जाएगा.”

तेजस्वी यादव के रोजगार देने के वादे पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा कि ऐसे वादे उनकी पार्टी के ‘लैंड फॉर जॉब्स’ घोटाले की याद दिलाते हैं. उन्होंने पूछा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा करने वाली आरजेडी बताए कि वेतन देने के लिए पैसा कहां से आएगा?

नड्डा ने आरजेडी पर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा, “आरजेडी ने दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को सीवान की रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया है. अगर ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, तो बिहार की जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?”

'नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से मुक्त किया'

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दो दशकों में बिहार को ‘जंगलराज’ से मुक्त किया है. उन्होंने कहा, “आज का बिहार विकास की राह पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है.”

नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के रेल बजट को दस गुना बढ़ाया है. “हाल ही में शुरू की गई 44 वंदे भारत ट्रेनों में से 26 सिर्फ बिहार के लिए हैं. इसके अलावा छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय ने विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 12,000 कर दी है.”

रैली के अंत में नड्डा ने कहा, “बिहार की जनता ‘विकास’ का साथ देगी, विनाश का नहीं. यह चुनाव तय करेगा कि राज्य आगे बढ़ेगा या पुराने अंधेरे दिनों में लौटेगा.”

