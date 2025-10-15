जेडीयू की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं, नीतीश की पार्टी का बाहुबलियों पर भी जोर

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें अपने छह मंत्रियों और 18 विधायकों को दोबारा से टिकट दिया है. जेडीयू ने अपने दो मौजूदा विधायक के टिकट काटे हैं.

बीजेपी के बाद जेडीयू के उम्मीदवारों की सूची में किसी मुस्लिम का नाम शामिल नहीं है. बीजेपी की 71 उम्मीदवारों की सूची में कोई भी मुस्लिम नाम नहीं है तो जेडीयू ने भी किसी मुस्लिम पर भरोसा नहीं जताया. हालांकि, अभी जेडीयू के 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित होने हैं.

जेडीयू ने भले ही पहली लिस्ट में किसी मुस्लिम को टिकट न दिया हो, लेकिन चार बाहुबली नेताओं पर जरूर भरोसा जताया है. इस तरह से सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की तरह जेडीयू का भरोसा मुस्लिम समुदाय से उठ गया है?

जेडीयू ने चार बाहुबली पर जताया भरोसा

जेडीयू ने अपने 57 उम्मीदवारों में चार बाहुबली नेताओं को प्रत्याशी बनाया है. जेडीयू ने मोकामा सीट से अनंत सिंह को प्रत्याशी बनाया है तो एकमा सीट से धुमल सिंह को टिकट दिया है. इसके अलावा कुचाईकोट सीट से अमरेंद्र पांडेय को नीतीश कुमार ने उम्मीदवार बनाया है, जो 2020 में भी जेडीयू से विधानसभा चुनाव जीते थे.

मांझी विधानसभा सीट से जेडीयू ने बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट दिया. रणधीर सिंह आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए हैं. प्रभुनाथ सिंह का सियासी दबदबा जगजाहिर है और लालू यादव के दौर में उनकी सियासी तूती बोला करती थी. प्रभुनाथ सिंह आरजेडी से सांसद रहे हैं और छपरा में डबल हत्याकांड में उन्हें उम्रकैद की सजा हो गई है.

अनंत सिंह भी आरजेडी से जेडीयू में आए हैं. 2020 में आरजेडी से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 चुनाव में मन बदला और जेडीयू के करीब दोबारा आ गए. अब नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को एक बार फिर से मोकामा सीट से प्रत्याशी बनाया है.

10 दलित और छह भूमिहार को टिकट

जेडीयू ने अपनी पहली सूची में 10 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है तो छह भूमिहार समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं. जेडीयू ने भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार चौधरी, अनंत सिंह, पुष्पंजय, अजीत कुमार, राजकुमार सिंह और धुमल सिंह को टिकट दिया है.

दलित समुदाय से देखें तो सिंघेश्वर से रमेश ऋषिदेव, सोनबरसा से रत्नेश सादा, कुशेश्वरस्थान से अतिरेक कुमार, सकरा से आदित्य कुमार, कांटी, भोरे से सुनील कुमार, राजापाकर से महेन्द्र राम, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, अलोली से रामचंद्र सदा, राजगीर से कौशल किशोर, फुलवारी से श्याम रजक, मसौढ़ी से अरुण मांझी और राजपुर से संतोष कुमार निराला को टिकट दिया है.

जेडीयू की पहली लिस्ट में छह मंत्री भी शामिल हैं. विजय कुमार चौधरी को सरायरंजन, श्रवण कुमार को नालंदा, मदन सहनी को बहादुरपुर, महेश्वर हजारी को कल्याणपुर और सुनील कुमार को भोरे, सोनबरसा से रत्नेश सदा को मैदान में उतारा है. इसके अलावा जेडीयू की लिस्ट में ओबीसी और अतिपिछड़े वर्ग के प्रत्याशी हैं.

जेडीयू ने दो विधायकों के टिकट काटे

जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट में 18 मौजूदा विधायकों को टिकट दिए हैं जबकि दो विधायकों के टिकट काट दिए हैं. जेडीयू ने जिन 57 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें से 20 सीट पर उसका कब्जा था. सकरा से आदित्य कुमार और बरबीघा से सुदर्शन कुमार का टिकट काट दिया है. इतना ही नहीं जेडीयू ने सम्राट चौधरी के लिए अपने कोटे की तारापुर सीट छोड़ दी, 2020 में इस सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी.

नीतीश का क्या मुस्लिम से मोहभंग?

2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चार दल थे, जिसमें जेडीयू को छोड़कर किसी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया था. जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन उन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा. चुनाव के बाद जरूर बसपा से जीते जमा खान को नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल कराकर अपनी कैबिनेट में शामिल करा लिया था. जेडीयू की पहली लिस्ट में जमा खान का नाम भी शामिल नहीं है. चैनपुर सीट पर जेडीयू ने प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया.

जेडीयू की पहली लिस्ट में किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम न होने से सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार का भी मुस्लिमों से मोहभंग हो गया है. पिछले चुनाव में मुसलमानों के 76 फीसदी वोट महागठबंधन को मिले हैं और जीडीएसएफ गठबंधन जिसमें एआईएमआईएम भी शामिल थी, उसे तकरीबन 11 फीसदी वोट मिले हैं. इस तरह से 13 फीसदी मुस्लिम वोट एनडीए के खाते में गए थे, लेकिन एक भी मुस्लिम जेडीयू से जीत नहीं सका, जबकि इससे पहले जेडीयू से मुस्लिम विधायक चुनाव जीतते रहे हैं.

