EC का एक्शन मोड ऑन! आचार संहिता तोड़ी तो फौरन एक्शन... आयोग ने जारी की 11 सूत्रीय गाइडलाइन

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा और देश के सात अन्य राज्यों की आठ सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने कुल 11 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके.

चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी. इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई. आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे सभी स्तरों पर इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार से संबंधित किसी भी सरकारी घोषणा या नीतिगत निर्णय पर अब केंद्र सरकार पर भी आचार संहिता लागू होगी.

सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार सामग्री हटाने का आदेश

आयोग ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर लगे झंडे, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं. किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को सरकारी वाहनों, सरकारी आवासों या सरकारी खर्च पर विज्ञापन जारी करने की इजाजत नहीं होगी.

Advertisement

निजता का सम्मान और धरनों पर रोक

चुनाव आयोग ने नागरिकों की निजता का सम्मान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है. किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को किसी व्यक्ति के घर या निजी परिसर के बाहर प्रदर्शन या धरना देने की अनुमति नहीं होगी. निजी संपत्ति पर झंडे या बैनर लगाने के लिए मालिक की लिखित सहमति जरूरी होगी.

हेल्पलाइन और ऐप सक्रिय

ECI ने एक विशेष शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जिसके तहत कॉल सेंटर नंबर 1950 पर कोई भी नागरिक या राजनीतिक दल आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है. यह हेल्पलाइन अब 24x7 कार्यरत रहेगी. इसके अलावा, नागरिक और राजनीतिक दल C-Vigil ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे. शिकायतों के 100 मिनट के भीतर निपटारे के लिए राज्य भर में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं.

राजनीतिक दलों के लिए नई गाइडलाइन

राजनीतिक दलों को अपनी रैलियों, जुलूसों और जनसभाओं की पूर्व सूचना पुलिस और प्रशासन को देनी होगी, ताकि यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे. किसी भी कार्यक्रम के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) या अन्य संसाधनों की अनुमति पहले से लेनी होगी.

मंत्रियों पर भी लागू होंगे नियम

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मंत्री अपने आधिकारिक दायित्वों को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ सकते. उन्हें सरकारी मशीनरी, वाहनों या कर्मचारियों का उपयोग चुनाव प्रचार में करने से रोका गया है.

Advertisement

अधिकारियों के तबादलों पर रोक

आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव संचालन से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला अब नहीं किया जाएगा. सभी अधिकारियों को निष्पक्षता से काम करने और किसी भी पक्ष का पक्षपात न करने के निर्देश दिए गए हैं.

समान अवसर और पारदर्शिता पर जोर

निर्वाचन आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि सभाओं, जुलूसों और मतदान की सभी व्यवस्थाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हों. मैदान और हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थान सभी राजनीतिक दलों को समान शर्तों पर उपलब्ध कराए जाएं. इसके लिए ECINET पोर्टल पर एक विशेष फैसिलिटी मॉड्यूल सक्रिय किया गया है, जहां दल पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवेदन कर सकते हैं.

---- समाप्त ----