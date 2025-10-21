ECI को सी-विजिल से मिलीं 650 शिकायतें, 100 मिनट में किया सबका निपटारा

बिहार चुनाव और अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों में आम नागरिक भी अपनी जागरूकता से स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में योगदान कर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बना सकते हैं. सतर्क और जिम्मेदार नागरिक ईसीआईनेट (ECINet) पर सी-विजिल ऐप (cVIGIL) का उपयोग करके चुनाव से संबंधित कानूनों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि मतदान की तरह ही यह भी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है.

नागरिक अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होते देखें तो cVIGIL ऐप पर लिखित, तस्वीर या वीडियो जैसे प्रमाणों के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इनमें दीवारें गंदी करने, अवैध सामान लाने ले जाने, बांटने या किसी भी किस्म का उल्लंघन हो तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं. इन शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते यानी फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं.

नागरिक/राजनीतिक दल ECINET पर C-Vigil ऐप का उपयोग करके भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं. 21 अक्टूबर, 2025 तक, सी-विजिल ऐप का उपयोग करके 650 शिकायतें दर्ज की गई हैं. बिहार चुनाव और उपचुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 649 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और 612 शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर कर दिया गया है.

एक शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें एक कॉल सेंटर नंबर 1950 भी शामिल है, जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्रणाली अब 24X7 कार्यरत है. इसके अलावा, 21 अक्टूबर, 2025 तक, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बहु-प्रवर्तन एजेंसियों की समन्वित पहल के माध्यम से 71.32 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और अन्य मुफ्त वस्तुएं जब्त की गई हैं.

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा के आम चुनाव, 2025 और 8 विधान सभा सीटों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. आयोग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

