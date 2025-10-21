scorecardresearch
 

ECI को सी-विजिल से मिलीं 650 शिकायतें, 100 मिनट में किया सबका निपटारा

निर्वाचन आयोग ने बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात किए हैं, जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. आम नागरिक ईसीआई के 24x7 कॉल सेंटर (1950) पर भी आचार संहिता से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.

चुनाव आयोग ने सी-विजिल पर मिलीं 650 शिकायतों का 100 मिनट में किया निपटारा. (File Photo: PTI)
बिहार चुनाव और अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों में आम नागरिक भी अपनी जागरूकता से स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में योगदान कर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बना सकते हैं. सतर्क और जिम्मेदार नागरिक  ईसीआईनेट (ECINet) पर सी-विजिल ऐप (cVIGIL) का उपयोग करके चुनाव से संबंधित कानूनों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि मतदान की तरह ही यह भी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है.

नागरिक अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होते देखें तो cVIGIL ऐप पर लिखित, तस्वीर या वीडियो जैसे प्रमाणों के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इनमें दीवारें गंदी करने, अवैध सामान लाने ले जाने, बांटने या किसी भी किस्म का उल्लंघन हो तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं. इन शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते यानी फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: वाल्मीकीनगर के उम्मीदवार का नामांकन रद्द, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को एक और झटका

नागरिक/राजनीतिक दल ECINET पर C-Vigil ऐप का उपयोग करके भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं. 21 अक्टूबर, 2025 तक, सी-विजिल ऐप का उपयोग करके 650 शिकायतें दर्ज की गई हैं. बिहार चुनाव और उपचुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 649 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और 612 शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर कर दिया गया है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

एक शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें एक कॉल सेंटर नंबर 1950 भी शामिल है, जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्रणाली अब 24X7 कार्यरत है. इसके अलावा, 21 अक्टूबर, 2025 तक, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बहु-प्रवर्तन एजेंसियों की समन्वित पहल के माध्यम से 71.32 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और अन्य मुफ्त वस्तुएं जब्त की गई हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव में जीत के लिए 'तंत्र-मंत्र' का सहारा! उज्जैन के श्मशान में तांत्रिकों का लगा जमावड़ा, धनतेरस से चल रहे अनुष्ठान

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा के आम चुनाव, 2025 और 8 विधान सभा सीटों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. आयोग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

---- समाप्त ----
