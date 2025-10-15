विधानसभा उपचुनाव: BJP ने जारी की लिस्ट, चार राज्यों की पांच सीटों पर उतारे उम्मीदवार

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लिस्ट जारी कर आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. इस बारे में बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है. चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे, जिनके परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं. बडगाम से अगास्यद मोहसिन को टिकट दिया गया है, जो क्षेत्र की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा हैं. वहीं, नगरोटा से देवयानी राणा को चुना गया है. ये सीटें राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण हैं, जहां बीजेपी विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर जोर दे रही है.

घाटशिला से बाबूलाल को टिकट

झारखंड में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति आरक्षित) से बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है. ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए महत्वपूर्ण है, जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं. घाटशिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बीजेपी यहां जनजातीय वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

नुआपाड़ा से जय धोलकिया को टिकट

ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने जय धोलकिया को टिकट दिया है. धोलकिया स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेता हैं और पार्टी की ग्रामीण विकास नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं. नुआपाड़ा आदिवासी प्रभावित क्षेत्र है, जहां बीजेपी पिछले चुनावों में मजबूत प्रदर्शन कर चुकी है.

जुबली हिल्स में लंकाला पर लगाया दांव

तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने लंकाला दीपक रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. ये सीट हैदराबाद की एक प्रमुख शहरी सीट है, जहां रेड्डी समुदाय का प्रभाव है. दीपक रेड्डी युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में जाने जाते हैं और पार्टी यहां शहरी मध्यम वर्ग को लक्षित कर रही है.

