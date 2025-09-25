scorecardresearch
 

CM नीतीश के कार्यक्रम में हुई चूक! पोस्टर पर गलती से लगा दी जन सुराज नेता की फोटो, फिर चिपकाए स्टीकर

बिहार के सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान गलती से जन सुराज पार्टी के नेता आरसीपी सिंह की तस्वीर लगे पोस्टर को जेडीयू कार्यकर्ताओं ने तुरंत ढक दिया. पोस्टर प्रिंटिंग में हुई इस गलती के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा.

जेडीयू जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रिंटर की लापरवाही से पोस्टर पर गलत फोटो छप गई. (File Photo: ITG)
बिहार के सासाराम से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान मंच पर लगे बड़े पोस्टर में एनडीए नेताओं की तस्वीरों के बीच गलती से जन सुराज पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की तस्वीर लगा दी गई.

आरसीपी सिंह की तस्वीर के ऊपर चिपकाया स्टीकर

जैसे ही जेडीयू कार्यकर्ताओं की नजर इस गलती पर पड़ी, उन्होंने फौरन कार्रवाई करते हुए आरसीपी सिंह की तस्वीर के ऊपर स्टीकर चिपका दिया. यही नहीं, सिर्फ मंच पर ही नहीं बल्कि एंट्री गेट समेत चार अलग-अलग जगहों पर लगे पोस्टरों में भी आरसीपी सिंह की तस्वीर को ढकना पड़ा. 

गलत पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

राहत की बात यह रही कि सीएम नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले ही इस गलती को सुधार लिया गया. जेडीयू जिलाध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि यह गलती पोस्टर प्रिंट करने वाले की है. 

उन्होंने बताया कि प्रिंटर ने ही गलत तस्वीर प्रिंट करके पोस्टर लगा दिया. कुशवाहा ने यह भी कहा कि जिन लोगों को पोस्टर लगाने की जवाबदेही दी गई थी, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा.

