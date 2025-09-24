चुनावी सीजन में नीतीश का 'स्पेशल 26', युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए तोहफ़े

बिहार सरकार ने पिछले तीन महीनों में 26 बड़ी घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं में आर्थिक मदद, आरक्षण और डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने जैसी योजनाएं शामिल हैं. सरकार ने बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दी है. इससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का जीवन सम्मानजनक तरीके से हो सकेगा.

सरकार ने महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की पहली किस्त मिलेगी. इसके 6 महीने बाद, जरूरत के मुताबिक 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है.

इसके साथ ही, बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति में 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा. सरकार का टारगेट अगले 5 साल (2025 से 2030) में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है.

शिक्षा और कौशल विकास पर जोर

बिहार सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना' को मंजूरी दी है. इसके तहत 12वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को 4 हजार रुपये, आईटीआई या डिप्लोमा पास युवाओं को 5 हजार रुपये और स्नातक या स्नातकोत्तर इंटर्नशिप पास करने वालों को 6 हजार रुपये हर महीने दिए जाएंगे. इसके अलावा, सभी आवेदकों के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एजुकेशन लोन अब ब्याज-रहित होगा.

फ्री बिजली और अन्य लाभ

राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी. इससे 1 करोड़ 89 लाख परिवारों को फायदा होगा. सरकार ने जीविका स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपये से ज्यादा के बैंक लोन पर अब सिर्फ 7 फीसदी ब्याज देने का प्रावधान किया है. इसके साथ ही सीनियर पत्रकारों को हर महीने 15 हजार रुपये और उनके आश्रितों को 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगी.

