scorecardresearch
 

Feedback

चिराग की सीटों पर खींचतान, जेडीयू चाहती है बड़े भाई की भूमिका... बिहार NDA में कब होगा सीटों का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है. सूत्र बताते हैं कि चुनाव आयोग के ऐलान के बाद ही सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा, जिसमें चिराग पासवान जैसे छोटे घटक दलों को मनाना सबसे बड़ी चुनौती है.

Advertisement
X
एनडीए की सीट शेयरिंग के लिए चुनाव आयोग के ऐलान का इंतजार (File Photo: ITG)
एनडीए की सीट शेयरिंग के लिए चुनाव आयोग के ऐलान का इंतजार (File Photo: ITG)

बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद होगा. सूत्रों के मुताबिक, सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस पर सहमति बन सकती है. चुनाव आयोग दशहरे के बाद यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनावों की घोषणा कर सकता है. उम्मीदवारों को ऐन वक्त पर दल बदलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है. पिछली बार के विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा. हालांकि, इसमें चिराग पासवान को एडजस्ट करना एक चुनौती है. 

चिराग पासवान 40 प्लस सीटें मांग रहे हैं, जबकि जदयू 20 से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है. बीजेपी का मानना है कि चिराग के लिए ज्यादा सीटें मांगना राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों का हौसला बनाए रखना है.

सम्बंधित ख़बरें

Press briefing by congress patna
पटना में पहली बार होगी एक्सटेंडेड CWC की बैठक, कांग्रेस ने कहा- वोट चोरी के खिलाफ संदेश देगा बिहार 
GST 2.0 is being implemented today: 375 items cheaper, hoping for relief from inflation.
आज से GST 2.0 लागू, नई दरों का बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा असर?  
Construction India: New GST rates come into effect today, Navratri begins.
बिहार चुनाव की तैयारियां तेज, नई GST दरें लागू; देखें शतक आजतक 
बिहार चुनाव में सीटों पर अंदरखाने क्या खिचड़ी पक रही? देखें दंगल 
CWC meeting of Congress in Patna, controversy over the poster.
पटना में कांग्रेस की CWC बैठक के पोस्टर हटाने पर बवाल, देखें  

चिराग पासवान की स्थिति...

चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक सीट ही जीत पाए थे. इस बार वे एनडीए में हैं और लोकसभा चुनाव में पांच सीटें जीती हैं, जिसके हिसाब से उनका दावा 30 सीटों का बनता है. इसके अलावा, जीतनराम मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 से 20 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटें चाहते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में 24,600 को मिले पसंद के जिले, इंतजार में 17 हजार टीचर्स

बीजेपी और जेडीयू का समझौता

इस बार एनडीए में पांच पार्टियां हैं. बीजेपी और जेडीयू के बीच करीब सौ-सौ सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है. जेडीयू बीजेपी से कुछ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे बिहार में 'बड़े भाई' का संदेश दिया जा सके. पिछले चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें जीती थीं, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें जीती थीं.

अन्य दलों की क्या मांग?

पिछली बार एनडीए में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी थी, जिसे 13 सीटें दी गईं थीं और उसने चार सीटों पर जीत हासिल की थी. पिछली बार जीतनराम मांझी की पार्टी ने सात सीटों पर चुनाव लड़ा और चार सीटें जीतीं थीं. इस बार मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 से 20 सीटें चाहते हैं. उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे, इस बार वह अपनी पार्टी के लिए 10 सीटें चाहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement