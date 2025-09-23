चिराग की सीटों पर खींचतान, जेडीयू चाहती है बड़े भाई की भूमिका... बिहार NDA में कब होगा सीटों का ऐलान

बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद होगा. सूत्रों के मुताबिक, सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस पर सहमति बन सकती है. चुनाव आयोग दशहरे के बाद यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनावों की घोषणा कर सकता है. उम्मीदवारों को ऐन वक्त पर दल बदलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है. पिछली बार के विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा. हालांकि, इसमें चिराग पासवान को एडजस्ट करना एक चुनौती है.

चिराग पासवान 40 प्लस सीटें मांग रहे हैं, जबकि जदयू 20 से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है. बीजेपी का मानना है कि चिराग के लिए ज्यादा सीटें मांगना राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों का हौसला बनाए रखना है.

चिराग पासवान की स्थिति...

चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक सीट ही जीत पाए थे. इस बार वे एनडीए में हैं और लोकसभा चुनाव में पांच सीटें जीती हैं, जिसके हिसाब से उनका दावा 30 सीटों का बनता है. इसके अलावा, जीतनराम मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 से 20 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटें चाहते हैं.

बीजेपी और जेडीयू का समझौता

इस बार एनडीए में पांच पार्टियां हैं. बीजेपी और जेडीयू के बीच करीब सौ-सौ सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है. जेडीयू बीजेपी से कुछ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे बिहार में 'बड़े भाई' का संदेश दिया जा सके. पिछले चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें जीती थीं, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें जीती थीं.

अन्य दलों की क्या मांग?

पिछली बार एनडीए में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी थी, जिसे 13 सीटें दी गईं थीं और उसने चार सीटों पर जीत हासिल की थी. पिछली बार जीतनराम मांझी की पार्टी ने सात सीटों पर चुनाव लड़ा और चार सीटें जीतीं थीं. इस बार मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 से 20 सीटें चाहते हैं. उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे, इस बार वह अपनी पार्टी के लिए 10 सीटें चाहते हैं.

