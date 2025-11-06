Bihar Election First Phase Voting LIVE: पहले चरण का मतदान आज, 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग

Bihar Election First Phase Voting Live: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में आज मतदान होगा. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा. आयोग ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए हैं. इसके अलावा चुनाव आयोग लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों की निगरानी करेगी.



आयोग के अनुसार, पहले चरण में तीन करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1.98 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और थर्ड जेंडर शामिल हैं.



इस चरण में कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें तेजस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हैं.