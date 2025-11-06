scorecardresearch
 
Bihar Election First Phase Voting LIVE: पहले चरण का मतदान आज, 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग

aajtak.in | पटना | 06 नवंबर 2025, 5:18 AM IST

Bihar Election First Phase Voting LiveUpdates: पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह सात बजे से वोटिंग होगी. पहले चरण में आरजेडी नेता तेजस्वी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बिहार सरकार के कई मंत्री की किस्तम का फैसला होगा.

Bihar Election First Phase Voting Live: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में आज मतदान होगा. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा. आयोग ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए हैं. इसके अलावा चुनाव आयोग लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों की निगरानी करेगी.

आयोग के अनुसार, पहले चरण में तीन करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1.98 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और थर्ड जेंडर शामिल हैं.

इस चरण में कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें तेजस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हैं.

