4-5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम, अधिकारियों संग करेगी मीटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग (EC) की टीम 4 और 5 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेगी. 4 अक्टूबर को EC टीम पटना में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जबकि 5 अक्टूबर को सभी जिलों के डीएम और एसपी/एसएसपी से मुलाकात होगी.

चुनाव की घोषणा से पहले यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. चुनावी तैयारियों के अंतिम रिव्यू के तहत बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई हैं.

30 सितंबर को सभी जिलों के DM, SP/SSP, IG और DIG के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी. 1 अक्टूबर को CAPF नोडल अधिकारियों, CEO, SPNO और एनफोर्समेंट से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. इससे पहले 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, EC टीम के दिल्ली लौटने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना है.

6 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है

पहले जानकारी सामने आई थी कि बिहार चुनाव की तारीक 6 अक्टूबर के बाद जारी की जा सकती है. आयोग की तरफ से बिहार के मुख्य सचिव को लेटर लिखकर इस बारे में सूचित किया गया है कि इस तारीख तक सभी ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें. यह भी माना जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार दौरे पर जाएंगे, जब चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा.

महागठबंधन और एनडीए में होगा मुकाबला

बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं. चुनाव खासतौर से महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच होगा. चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हैं और मैदान पर प्रचार-प्रसार कर रही हैं. फिलहाल किसी पार्टी ने चुनावी घोषणापत्र जारी नहीं की है.

