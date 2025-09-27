scorecardresearch
 

Feedback

4-5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम, अधिकारियों संग करेगी मीटिंग

चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर होगी. 4 अक्टूबर को पटना में वरिष्ठ अधिकारियों और 5 अक्टूबर को सभी जिलों के DM और SP/SSP के साथ बैठक होगी. 30 सितंबर को मतदाता सूची जारी की जाएगी. EC टीम के दिल्ली लौटने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा संभव है.

Advertisement
X
बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान 6 अक्टूबर के बाद हो सकता है. (File Photo: ITG)
बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान 6 अक्टूबर के बाद हो सकता है. (File Photo: ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग (EC) की टीम 4 और 5 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेगी. 4 अक्टूबर को EC टीम पटना में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जबकि 5 अक्टूबर को सभी जिलों के डीएम और एसपी/एसएसपी से मुलाकात होगी.

चुनाव की घोषणा से पहले यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. चुनावी तैयारियों के अंतिम रिव्यू के तहत बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई हैं.

यह भी पढ़ें: तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, बोले- हम बिहार को दिलाएंगे 'RESPECT'

सम्बंधित ख़बरें

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, बोले- हम बिहार को दिलाएंगे 'RESPECT' 
Why money before the elections? What has been done in 20 years?
चुनाव से पहले पैसे क्यों? प्रियंका ने नीतीश सरकार से पूछा सवाल, देखें 
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने अररिया में कहा कि घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे (Photo: PTI)
'बिहारवासियों को इस बार 4 दिवाली मनानी हैं', अररिया में बोले अमित शाह 
tejashwi yadav accuses nitish government
'नीतीश सरकार हमारा विजन कॉपी कर रही', वोट चोरी से लेकर SIR के मुद्दे पर बोले तेजस्वी यादव 
Owaisi criticizes RJD, what did he say about the Bihar elections?
RJD से गठबंधन की कोशिशों से बिहार चुनाव की रणनीति तक, देखें ओवैसी के बेबाक जवाब  

30 सितंबर को सभी जिलों के DM, SP/SSP, IG और DIG के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी. 1 अक्टूबर को CAPF नोडल अधिकारियों, CEO, SPNO और एनफोर्समेंट से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. इससे पहले 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, EC टीम के दिल्ली लौटने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना है.

6 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है

Advertisement

पहले जानकारी सामने आई थी कि बिहार चुनाव की तारीक 6 अक्टूबर के बाद जारी की जा सकती है. आयोग की तरफ से बिहार के मुख्य सचिव को लेटर लिखकर इस बारे में सूचित किया गया है कि इस तारीख तक सभी ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें. यह भी माना जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार दौरे पर जाएंगे, जब चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'हर हाल में दिलानी है NDA को जीत... अभी से सारे काम छोड़कर संगठन को दें पूरा वक्त', बिहार में BJP नेताओं से बोले अमित शाह

महागठबंधन और एनडीए में होगा मुकाबला

बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं. चुनाव खासतौर से महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच होगा. चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हैं और मैदान पर प्रचार-प्रसार कर रही हैं. फिलहाल किसी पार्टी ने चुनावी घोषणापत्र जारी नहीं की है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement