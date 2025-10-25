scorecardresearch
 

'बिहार के हिस्से का बजट गुजरात लेकर जाएंगे...', PM मोदी पर तेजस्वी यादव का वार

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 11 साल की डबल इंजन सरकार में बिहार को धोखा मिला, जबकि गुजरात को सब कुछ. तेजस्वी ने चुनौती दी कि मोदी जी तुलनात्मक आंकड़े पेश करें- बिहार को क्या मिला, गुजरात को क्या?

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना. (Photo: ITG)
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने आज पटना में प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के संदर्भ में एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में है. तेजस्वी ने पीएम के कल के भाषण के हर शब्द को नकारात्मक बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी केवल बिहार को बदनाम करने एवं बिहार की नकारात्मक छवि पेश करने बिहार आते हैं. तेजस्वी ने पीएम से 11 वर्षों में बिहार को दिए गए योगदान का हिसाब मांगा.

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाया कि वे गिफ्टी सीटी, बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री और SEZs गुजरात में लगाएंगे. उन्होंने कहा कि मोदी के नाम पर सबसे बड़ा स्टेडियम बनवाया जाएगा, इन्वेस्टर्स मीटिंग कराई जाएगी और बड़ी-बड़ी कंपनियों को जबरदस्ती महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात ले जाया जाएगा. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार के हिस्से का शिक्षा-स्वास्थ्य-खेल-इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा बजट गुजरात ले जाया जाएगा.

तुलनात्मक आंकड़े करें पेश

RJD नेता ने पीएम मोदी से सीधा सवाल किया. उन्होंने कहा कि 11 साल से डबल इंजन सरकार है, मोदी बताएं कि इन 11 वर्षों में उन्होंने बिहार को क्या दिया और गुजरात को क्या दिया. तेजस्वी ने दोनों राज्यों का तुलनात्मक आंकड़ा पेश करने की मांग की. उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार हर पहलू में गुजरात से बड़ा है और देश का हर दसवां भारतीय बिहारी है, फिर भी ये दोनों गुजराती बिहार को कुछ नहीं देंगे.

वोट चोरी करेंगे, फैक्ट्री नहीं लगाएंगे

तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी बिहार आएंगे तो वोट चोरी करेंगे, सीट चोरी करेंगे. उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि वे कहेंगे कि बिहारी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाएंगे लेकिन बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी बिहार आकर बिहारियों को ही बिहारियों से डराएंगे लेकिन कभी भी नौकरी, रोजगार, विकास और उद्योग-धंधों की बात नहीं करेंगे.

RJD नेता ने कहा कि पीएम मोदी यहां केवल जाति-धर्म की भड़काऊ बात करेंगे. तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार इनकी चाल, छल और चालाकी को अच्छे से समझ रहा है. उन्होंने पुनः दोहराया कि पीएम मोदी ने बिहार को धोखा देने का ही काम किया है और जो कुछ उन्होंने गुजरात को दिया, उसका 1% भी बिहार को नहीं दिया है.

तेजस्वी यादव ने NDA और बीजेपी पर अति पिछड़ा समुदाय से नफरत करने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने अति पिछड़ा समुदाय से उपमुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की है, तब से NDA के लोग ट्रोल करना शुरू कर दिया है. तेजस्वी ने इसका मतलब बताया कि बीजेपी के लोग अति पिछड़ा समुदाय से नफरत करना शुरू कर दिए हैं. तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता हर चीज़ के लिए जवाबदेही मांग रही है, जिसका जवाब पीएम के पास नहीं है.

कब होगा मतदान

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों- 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा. और 14 नवंबर को मतगणना होगी.

