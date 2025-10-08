'...तो दे दो केवल 15 ग्राम', 'दिनकर' की कविता का जिक्र कर जीतनराम मांझी ने रख दी डिमांड

बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से राजनीतिक दलों में खींचतान शुरू हो गई हैं. एनडीए और महागठबंधन के घटकदलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है. अब इसी खींचतान को लेकर एनडीए के साझेदार और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि हमने बीजेपी को अपनी मंशा बता दी हैं. साथ ही उन्होंने राष्ट्र कवि दिनकर की एक कविता को कोट करते हुए अपना राजनीतिक उद्देश्य बता दिया है.

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने आजतक से खास बातचीत करते हुए कहा, चर्चाएं चल रही हैं, हमने अपनी मंशा बीजेपी को बता दी है. हमारे पार्टी को 10 साल हो गए हैं और हमारी पार्टी को मान्यता भी नहीं मिली.

अपमानित हुआ महसूस: मांझी

उन्होंने कहा कि जब मतदाता सूची जारी की जा रही थी, तब हमें शामिल नहीं किया गया. क्योंकि हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है और हमको ये सब देखकर अपमानित महसूस हुआ.

10 अक्टूबर को बुलाई बैठक

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि हमें इतनी सीटें चाहिए कि हम अपनी पार्टी को एक मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा दिलवा सकें. 10 तारीख को हमने पटना में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है, उसमें और चीज क्लियर होंगी. इस बैठक में हम अपनी स्ट्रेटजी लोगों के सामने रखेंगे.

'हो न्याय अगर तो आधा दो...'

उधर, मांझी ने एक काव्यात्मक ट्वीट के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है. उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, HAM वही खुशी से खाएंगें, परिजन पे असी ना उठाएंगे.'

NDA में फंसा पेच

बताया जा रहा है कि NDA में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है, जहां दोनों दलों को लगभग बराबर (कुल 205) सीटें मिल सकती हैं. लेकिन छोटे सहयोगियों HAM, LJP (राम विलास) और RLSP जैसे दलों की मांग ने प्रक्रिया को लंबा खींच दिया है.

मांझी ने बीजेपी नेताओं से की मुलाकात

हाल ही में 5 अक्टूबर को बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मांझी से मिले थे. मांझी ने तब कहा था, 'सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और जल्द ही सीटें वितरित हो जाएंगी. सब ठीक है.' लेकिन अब उनकी 15 सीटों की मांग ने नया मोड़ दे दिया है.

बीजेपी अध्यक्ष ने की मांझी से बात

इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हाल ही में मांझी और चिराग पासवान से फोन पर बात की थी जो सीट शेयरिंग विवाद सुलझाने की कोशिश का हिस्सा है. अप्रैल 2025 में मांझी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सभी सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें देने का भरोसा दिलवाया था.

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने LJP प्रमुख चिराग पासवान को 25 सीटें, HAM को 7 और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP को 6 सीटें ऑफर की हैं, लेकिन मांझी 15 सीटों पर अड़े हुए हैं. अगर मांग पूरी न हुई तो HAM 100 सीटों पर स्वतंत्र रूप से लड़ने का ऐलान कर चुके हैं. आपको बता दें कि HAM ने 2020 चुनाव में 7 सीटें लड़ी थीं और 4 जीती थीं.

