JDU ने एक तो RJD ने दो चरणों में वोटिंग कराने की मांग उठाई, बिहार चुनाव पर EC की मीटिंग में चर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को चुनाव आयोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच अहम बैठक हुई. बैठक में जेडीयू, कांग्रेस और राजद ने अपनी-अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रखे.

बैठक में जहां जेडीयू ने सुचारू प्रक्रिया के लिए एक फेज में मतदान का समर्थन किया, वहीं आरजेडी ने पारदर्शिता और सुरक्षा पर जोर देते हुए बहु-चरणीय चुनाव कराने की बात रखी.

जेडीयू की ओर से कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था और नक्सलवाद कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लिहाजा चुनाव एक ही चरण में कराए जाएं. उन्होंने कहा, "छठ पर्व के दौरान बड़ी संख्या में लोग घर लौटते हैं. ऐसे में एक ही फेज में चुनाव हो और सभी बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाए."

राजद ने दो चरणों में मतदान कराने की मांग की

दूसरी ओर, राजद की तरफ से सांसद अभय कुशवाहा ने आयोग से चुनाव दो चरणों में कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनकी अलग सूची जारी की जाए. साथ ही, महिलाओं से मतदान केंद्र पर बुर्का हटवाकर जांच की प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा, "जब SIR की प्रक्रिया हो गई है, तो इसकी जरूरत क्यों?"

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु एवं चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी के साथ बिहार के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चर्चा संपन्न हुई।



चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच हुए संवाद का सारांश निम्नवत है (in image👇) pic.twitter.com/Sv7hMbxZTd — Election Commission of India (@ECISVEEP) October 4, 2025

आरजेडी ने यह भी मांग की कि दलित टोलों में पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था हो, ताकि मतदान में कोई दिक्कत न आए. साथ ही, चुनाव प्रचार के दौरान अमर्यादित भाषा पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे.

कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी जानकारी

कांग्रेस नेताओं ने बैठक के बाद बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आयोग के साथ हुई चर्चा पर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी देंगे.

बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है. यहां 243 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए जल्द ही तारीखें घोषित की जा सकती हैं. पहले जानकारी सामने आई थी कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की बैठक के बाद औपचारिक रूप से चुनावों का ऐलान किया जा सकता है.

