JDU ने एक तो RJD ने दो चरणों में वोटिंग कराने की मांग उठाई, बिहार चुनाव पर EC की मीटिंग में चर्चा

चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा हुई. जेडीयू ने एक चरण में चुनाव की मांग की, जबकि आरजेडी ने दो चरणों में मतदान और दलित टोला और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए.

चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की पटना में मीटिंग हुई है. (Photo- X/ECI)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को चुनाव आयोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच अहम बैठक हुई. बैठक में जेडीयू, कांग्रेस और राजद ने अपनी-अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रखे.

बैठक में जहां जेडीयू ने सुचारू प्रक्रिया के लिए एक फेज में मतदान का समर्थन किया, वहीं आरजेडी ने पारदर्शिता और सुरक्षा पर जोर देते हुए बहु-चरणीय चुनाव कराने की बात रखी.

जेडीयू की ओर से कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था और नक्सलवाद कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लिहाजा चुनाव एक ही चरण में कराए जाएं. उन्होंने कहा, "छठ पर्व के दौरान बड़ी संख्या में लोग घर लौटते हैं. ऐसे में एक ही फेज में चुनाव हो और सभी बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाए."

राजद ने दो चरणों में मतदान कराने की मांग की

दूसरी ओर, राजद की तरफ से सांसद अभय कुशवाहा ने आयोग से चुनाव दो चरणों में कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनकी अलग सूची जारी की जाए. साथ ही, महिलाओं से मतदान केंद्र पर बुर्का हटवाकर जांच की प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा, "जब SIR की प्रक्रिया हो गई है, तो इसकी जरूरत क्यों?"

आरजेडी ने यह भी मांग की कि दलित टोलों में पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था हो, ताकि मतदान में कोई दिक्कत न आए. साथ ही, चुनाव प्रचार के दौरान अमर्यादित भाषा पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे.

कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी जानकारी

कांग्रेस नेताओं ने बैठक के बाद बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आयोग के साथ हुई चर्चा पर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी देंगे.

यह भी पढ़ें: PM-SETU, कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, ITI टॉपर्स को सम्मान..., प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी बड़ी सौगातें

बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है. यहां 243 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए जल्द ही तारीखें घोषित की जा सकती हैं. पहले जानकारी सामने आई थी कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की बैठक के बाद औपचारिक रूप से चुनावों का ऐलान किया जा सकता है.

