बिहार में 15 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस, 1 सितंबर तक मांगा गया जवाब

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूबे की 15 रजिस्टर्ड लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया. पार्टियों से 1 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है.

बिहार की 15 पार्टियों को चुनाव आयोग का नोटिस (File Photo: ITG)
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) सीईओ ने कुछ ऐसी पार्टियों को नोटिस जारी किया है, जो साल 2019 से चुनाव नहीं लड़ रही हैं. चुनाव अधिकारी ने बिहार में 15 रजिस्टर्ड लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया. पार्टियों से 1 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है.

बिहार सीईओ के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में कहा गया, "भारत निर्वाचन आयोग के 56/2025/PPS-III दिनांक 11-08-2025 द्वारा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की लिस्ट में भारतीय अवाम एक्टिविस्ट पार्टी, भारतीय जागरण पार्टी, भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, एकता विकास महासभा पार्टी, ग़रीब जनता दल (सेक्युलर), जय जनता पार्टी, जनता दल हिंदुस्तानी, लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्युलर), मिथिलांचल विकास मोर्चा, राष्ट्रवादी युवा पार्टी, राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी, राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी, वसुधैव कुटुंबकम पार्टी, वसुंधरा जन विकास दल और यंग इंडिया पार्टी शामिल हैं. 

पोस्ट में आगे कहा गया है कि इन पार्टियों द्वारा 2019 से 6 साल में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा गया है, जबकि रजिस्ट्रेशन के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत आयोग द्वारा रजिस्टर्ड राजनैतिक दलों को कई लाभ/सुविधा देय होती है.

