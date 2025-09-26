scorecardresearch
 

चुनाव से पहले पाला बदल: बीजेपी के दो पूर्व विधायकों ने थामा RJD का दामन

विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नेताओं का पाला बदल शुरू हो गया है. बीजेपी के पूर्व मंत्री बृज किशोर बिंद और पूर्व विधायक निरंजन राम ने पार्टी छोड़कर तेजस्वी यादव की आरजेडी जॉइन कर ली है.

बृज किशोर और निरंजन को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने का था संकट (Photo: Rohit Kumar Singh/ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के दो पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है. चैनपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बृज किशोर बिंद और मोहनियां के पूर्व विधायक निरंजन राम ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी में शामिल होने के लिए उनसे मुलाकात की है. 

बृज किशोर बिंद एनडीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें चैनपुर से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें बीएसपी के उम्मीदवार जमा खान से हार का सामना करना पड़ा था. 

जमा खान 2020 में जीतने के बाद पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो गए थे और अब वह राज्य सरकार में मंत्री हैं. इस सीट से उनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है.

निरंजन राम का टिकट संकट

मोहनियां से बीजेपी के पूर्व विधायक निरंजन राम के ऊपर भी टिकट नहीं मिलने का संकट मंडरा रहा है. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मोहनियां सीट पर आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी ने जीत हासिल की थी, लेकिन वह 2024 में पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ गई थीं. अब बीजेपी मोहनियां से संगीता कुमारी को उम्मीदवार बना सकती है, ऐसे में निरंजन राम के पास बीजेपी में कोई विकल्प नहीं बचा था.

 
