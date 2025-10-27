तेजस्वी के वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देने वाले बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार, कही ये बात

बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि यदि वे सत्ता में आए तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे. अब उनके इस बयान पर कल्कि धाम के पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया है.

प्रमोद कृष्णम ने तेजस्वी को कही ये बात

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खड़खड़ी महोत्सव के कवि सम्मेलन में पहुंचे प्रमोद कृष्णम ने तेजस्वी यादव के दिए बयान की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि यदि तेजस्वी सत्ता में आए तो शरीया लागू करेंगे. तेजस्वी पर तंज कसते हुए कृष्णम ने कहा कि दिल बहलाने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है. तेजस्वी यादव यह भूल चुके हैं कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पार्टियां बनाती हैं.

मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना और मुख्यमंत्री बनाना दोनों अलग-अलग बातें हैं. तेजस्वी को यह बात याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद, जब परिणाम आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा. लेकिन उन्होंने अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है. अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में शरिया लागू कर देंगे.

डी राजा ने किया महागठबंधन के जीत का दावा

भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने बीते मंगलवार को दावा किया कि महागठबंधन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जीतेगा. उन्होंने कहा कि इस परिणाम का देश की राजनीतिक दिशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. राजा ने कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन का मजबूती से समर्थन कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और जदयू हर जगह, यहां तक ​​कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, "घबरा" रहे हैं.

राजा ने कहा कि महागठबंधन (बिहार) चुनाव जीतने जा रहा है और इसका राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा. यह देश की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करेगा. आपको बता दें कि महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, भाकपा (माले) और अन्य दल शामिल हैं.

