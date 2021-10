UPHJS Result 2021: यूपी हायर ज्यूडिशियल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक

UPHJS Result 2021: यूपी हायर ज्यूडिशियल सर्विस सीधी भर्ती की प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट निरंजन चंद्र पांडेय ने रिजल्ट घोष‍ित किया है. हाईकोर्ट की वेबसाइट www.allahabad highcourt.in पर रिजल्ट उपलब्ध है. पांच सितंबर 2021 को प्रारंभिक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अंकपत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें मार्कशीट

इस डायरेक्ट लिंक से देखें अपना रिजल्ट

UPHJS Exam Cut-Off 2021

जनरल (UR) - 63 नंबर

ओबीसी (OBC) - 55 नंबर

एससी (SC) - 45 नंबर

एसटी (ST) - 45 नंबर

UPHJS Result 2021 कैसे डाउनलोड करें

स्टेप 1: सबसे पहले एएचसी की आधिकारिक वेबसाइट - allahabadhighcourt.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज के नीचे दिए गए 'रिक्रूटमेंट' टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब Marks of Preliminary Examination of Direct Recruitment to UPHJS-2020 लिंक पर क्लिक करें स्टेप 4: आपको अपना UPHJS मार्क्स 2021 - apps.allahabadhighcourt.in/recruit/hjs2020/hjs-marks-prem.jsp चेक करने के लिए लिंक मिलेगा.

स्टेप 5: अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन करें और अपने अंक जांचें.

बता दें कि सीधी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम और मार्क्स चेक करने के लिए ऊपर दिए गए दो डायरेक्ट लिंक लिंक पर क्लिक करके भी यूपीएचजेएस रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि जिला न्यायाधीश के रिक्त पद को भरने के लिए यूपीएचजेएस परीक्षा 2021 का आयोजन 05 सितंबर 2021 को किया गया था. इस परीक्षा के माध्यम से कुल 98 रिक्तियां भरी जाएंगी.