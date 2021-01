UP NHM 2020 Phase 1 Answer Key: यूपी नेशनल हेल्थ मिशन (UP NHM) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UP NHM 2020 Phase 1 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. वे सभी उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अभी आंसर की जारी कर सकते हैं. पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा 24 जनवरी 2021 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी. इस परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है, जिसे upnrhm.gov.in पर विजिट कर डाउनलोड कर सकते हैं.

देखें: आजतक LIVE TV

UP NHM 2020 Phase 1 Answer Key: ऐसे करें डाउनलोड

स्‍टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in या sams.gov.in पर जाएं.

स्‍टेप 2: अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर लॉगिन करें और सब्‍मिट करें.

स्‍टेप 3: अब स्‍क्रीन पर दिख रहे आंसर की के लिंक को क्लिक करें और स्‍क्रीन पर आंसर की नजर आएगी.

स्‍टेप 4: आंसर की अपने पास अनिवार्य रूप से सेव कर लें.

आंसर की पर आप‍त्ति 28 जनवरी, 2021 तक दर्ज की जा सकती है. निर्धारित समय के बाद किसी भी क्‍वे‍री पर विचार नहीं किया जाएगा. सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी. रिजल्‍ट फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा. ऑब्‍जेक्‍शन दर्ज करने के लिए उम्‍मीदवार को 500/- प्रत्‍येक प्रश्‍न के हिसाब से शुल्‍क भी जमा करना होगा. यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो शुल्क उम्मीदवारों को वापस कर दिया जाएगा.

आंसर की डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें