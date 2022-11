SSC JHT Result 2022 Out: एसएससी ट्रांसलेटर भर्ती पेपर-I का रिजल्ट जारी, 3224 हुए पास, ये रहा डायरेक्ट लिंक

SSC JHT, JT, SHT Paper 1 Result 2022 Declared: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT), जूनियर ट्रांसलेटर (JT) और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2022 के लिए पेपर-I का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार अक्टूबर 2022 में आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग (एसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (SSC Result 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (CBT) पेपर-I भर्ती परीक्षा 01 अक्टूबर को आयोजित की गई थी. आयोग द्वारा जारी रिजल्ट के अनुसार पेपर-I में कुल 3224 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं. जो अब पेपर-II में बैठ सकेंगे.

04 दिसंबर को होगा पेपर-II

पेपर-II डिस्क्रिप्टिव मोड में 4 दिसंबर, 2022 को आयोजित किया जाएगा, जिसके एडमिट कार्ड जल्द ही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट्स पर अपलोड किए जाएंगे. प्रश्न पत्रों के साथ अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) 16 नवंबर से 30 नवंबर, 2022 तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. आयोग आंसर-की के साथ-साथ पेपर-I के योग्य / गैर-योग्य उम्मीदवारों के मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा.

SSC JHT, JT, SHT Paper 1 Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, रिजल्ट टैब पर क्लिक करें और JHT पर क्लिक करें.

स्टप 3: यहां, 'Junior Hindi Translator, Junior Translator, and Senior Hindi Translator Examination, 2022 (Paper-I): List of Candidates shortlisted in Paper-I for appearing in Paper-II' रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर की पीडीएफ लिस्ट खुल जाएगी.

स्टेप 5: इस लिस्ट में अपना रोल नंबर, नाम और कैटेगरी चेक करें.

स्टेप 6: आगे के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें व प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS) में जूनियर ट्रांसलेटर - 35400 रुपये से 112400 रुपये (पे लेवल-6) प्रतिमाह वेतन

रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में जूनियर ट्रांसलेटर - 35400 रुपये से 112400 रुपये (पे लेवल-6) प्रतिमाह वेतन

सशस्त्र सेना मुख्यालय (AFHQ) में जूनियर ट्रांसलेटर - 35400 रुपये से 112400 रुपये (पे लेवल-6) प्रतिमाह वेतन

अधीनस्थ कार्यालयों में जूनियर ट्रांसलेटर (जेटी) / जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (जेएचटी) - 35400 रुपये से 112400 रुपये (पे लेवल-6) प्रतिमाह वेतन

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर - 44900 रुपये से 142400 रुपये (पे लेवल-6) प्रतिमाह वेतन

SSC JHT, JT, SHT Paper 1 Result 2022 Direct Link