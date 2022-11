RRB NTPC Result 2022: लेवल-5 का रिजल्ट और Cut Off जारी, लेवल-6 का भी डीवी एडमिट कार्ड करें डाउनलोड

RRB NTPC Level 5, 6 DV Admit Card 2022: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) लेवल 5 के लिए कट-ऑफ और मार्क्स जारी किए हैं. लेवल-5 की परीक्षा दे चुके उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर परिणाम और कट-ऑफ अंक देख सकते हैं. इसके अलावा आरआरबी की कई क्षेत्रीय वेबसाइट्स पर लेवल-5 और लेवल-6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है.

जिन उम्मीदवारों ने आरआरबी चेन्नई, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर से आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 के लिए आवेदन किया था, वे अपना डीवी ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं आरआरबी बेंगलुरु, गुवाहाटी, रांची, भोपाल, सिलीगुड़ी, अजमेर, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, सिकंदराबाद के उम्मीदवार लेवल 6 के लिए अपना डीवी ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. डीवी एडमिट कार्ड और लेवल-5 कट-ऑफ डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

आरआरबी एनटीपीसी डीवी कब शुरू होंगे?

आरआरबी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, 'दस्तावेज़ सत्यापन (DV) 05 दिसंबर 2022 से शुरू होगा, विवरण वेबसाइट में जारी किया जाएगा. डीवी के लिए निर्धारित उम्मीदवारों को आरआरबी से अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए एक ईमेल और एसएमएस मिलेगा.'

RRB NTPC Level 5 Result and Cut-Off Marks: ऐसे करें चेक

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाएं

स्टेप 2: होमपेज पर, "वेतन स्तर -5 पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची" और "शॉर्टलिस्टिंग के लिए कट-ऑफ अंक" पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर एक लिस्ट खुल जाएगी.

स्टेप 4: लिस्ट चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

कट-ऑफ और मार्क्स डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक-

RRB NTPC Level 5, 6 DV Admit Card: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाएं

स्टेप 2: होम पेज पर, '2. Link for downloading Ecall-Letter of candidates shortlisted for Document-Verification (2nd List)' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुल जाएगा, यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

स्टेप 4: डीवी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

RRB NTPC Level 5, 6 DV Admit Card 2022 Direct Link