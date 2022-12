RRB Group D Result 2022 Date Out: इंतजार खत्म! जानें कब जारी होगा रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक

RRB Group D Result 2022 Date Declared: आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी होने का इंतजार खत्म होने वाला है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी रिजल्ट जारी करने की तारीख का जरूरी नोटिस जारी किया है. जो उम्मीदवार अगस्त से अक्टूबर 2022 तक अलग-अलग फेज में आयोजित हुई इस रेलवे भर्ती परीक्षा में बैठे थे, वे आरआर की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर जरूरी नोटिस चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

आरआरबी ग्रुप डी की कुल 1,03,769 रिक्तियों के लिए सीबीटी एग्जाम 17 अगस्त से 11 अक्टूबर, 2022 तक पांच फेज में आयोजित की गई थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक इन चरणों की परीक्षा में लगभग सवा करोड़ उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, जिन्हें काफी समय से अपने रिजल्ट का इंतजार था. बोर्ड (आरआरबी) द्वारा जारी लेटेस्ट नोटिस के अनुसार, ग्रुप डी रिजल्ट इस महीने जारी हो सकते हैं.

RRB Group D Result 2022: जानें कब जारी होंगे नतीजे

आरआरबी द्वारा जारी रिजल्ट नोटिस के अनुसार, ग्रुप डी रिजल्ट 24 दिसंबर 2022 को या इसके बाद जारी किया जा सकता है. सीबीटी में योग्य होने की उम्मीद करने वाले योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए तैयार रहने की सलाह दी जाती है, जो क्षेत्रीय रेलवे के संबंधित रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी और जनवरी 2023 से अस्थायी रूप से निर्धारित की जाएगी.

यहां देखें आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट का नोटिस-

How to Check RRB Group D Result 2022: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: रिजल्ट जारी होने के बाद, आरआरबी की उस क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाएं जिससे आवेदन किया है.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'RRB Group D Result 2022 Level 1 of 7th CPC Link' एक्टिव हो जाएगा. उसपर क्लिक करें.

स्टेप 3: आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी, उस लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे.

स्टेप 4: उम्मीदवार आगे के लिए रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करें

स्टेप 5: रिजल्ट का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख सकेंगे.