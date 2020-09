NBE Results 2020: भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

NBE Results 2020: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे अपना परिणाम natboard.edu.in पर जाकर देख सकते हैं. बता दें, परीक्षा 31 अगस्त को आयोजित की गई थी.

सभी शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को नई दिल्ली में 18 अक्टूबर 2020 को संबंधित पदों के लिए कंप्यूटर आधारित स्किल टेस्ट के बुलाया जाएगा. स्किल टेस्ट का विवरण जल्द ही जारी किया जाएगा.

NBE results 2020: जानें- कैसे चेक करना रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

स्टेप 2- “Results” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- अब “NBE Recruitment Test 2020 - Merit List of Shortlisted candidates and date of Skill Test – 18.10.2020” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें. फिर सबमिट करें.

स्टेप 5- रिजल्ट आपके सामने होगा.

NBE results 2020: डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए यहां करें क्लिक

a) Senior Assistant

b) Junior Accountant

c) Stenographer

d) Junior Assistant

“सभी शॉर्ट लिस्ट किए हुए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द यात्रा की व्यवस्था करें ताकि 18.10.2020 से कम से कम एक दिन पहले नई दिल्ली पहुंच सकें. (यहां पढ़ें नोटिस)

आधिकारिक नोटिस के अनुसार केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बाहरी उम्मीदवारों को पेपर टिकट के उत्पादन पर नियमों के तहत स्वीकार्य मार्ग के रूप में स्लीपर क्लास रेलवे का किराया या बस किराया के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा.