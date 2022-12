ICAI CA Inter, Final Result 2022: सीए इंटर और फाइनल परीक्षा में शामिल हुए उम्‍मीदवारों का रिजल्‍ट का इंतजार जल्‍द खत्‍म होने वाला है. कैंडिडेट्स का रिजल्ट जनवरी 2023 में जारी हो सकता है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, CA इंटर, फाइनल रिजल्‍ट 10 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक जारी होने की उम्मीद है. जानकारी ICAI सेंट्रल काउंसिल के सदस्य धीरज खंडेलवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर की है.

As I am flooded with enquiries of CA Results date though exam commitee still not decided the dates but with my experience it should be between 10th to 15th Jan for CA Inter and Final .