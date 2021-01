IBPS SO Score Card 2020 @ibps.in: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों पर भर्ती के लिए प्रीलिम्‍स ऑनलाइन परीक्षा के स्‍कोरकार्ड जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना IBPS SO Score Card 2020 आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट कर डाउनलोड कर सकते हैं. स्‍कोरकार्ड 24 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्‍ध रहेंगे. उम्‍मीदवार अपने प्रीलिम्‍स एग्‍जाम रोल नंबर की मदद से लॉगिन कर सकेंगे.

IBPS SO Score Card 2020: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.

स्‍टेप 2: स्‍क्रॉल पर दिख रहे स्‍कोरकार्ड के लिंक पर विजिट करें.

स्‍टेप 3: अपनी क्रेडेंशियल्‍स की मदद से लॉगिन करें.

स्‍टेप 4: स्‍कोरकार्ड चेक करें और अपने पास सेव कर लें.

IBPS ने प्रीलिम्‍स परीक्षा के रिजल्‍ट 06 जनवरी को जारी किए थे. गुरुवार 08 जनवरी को आधिकारिक वेबसाइट पर मेन्‍स एग्‍जाम के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं. प्रीलिम्‍स परीक्षा में क्‍वालिफाई होने वाले उम्‍मीदवार अपने रजिस्‍ट्रेशन नंबर की मदद से अपना मेन्‍स एग्‍जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है. उम्‍मीदवार नीचे दिए लिंक की मदद से भी प्रीलिम्‍स स्‍कोरकार्ड और मेन्‍स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रीलिम्‍स स्‍कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

मेन्‍स एग्‍जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें