Police Sub Inspector Merit list: गुजरात पुलिस विभाग में सबइंस्‍पेक्‍टर भर्ती को लेकर अच्‍छी खबर है. विभाग ने 1382 पुलिस सब इंस्‍पेक्‍टर पदों की भर्ती के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट घोषित कर दी है. आईपीएस विकास सहाय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. जो उम्‍मीदवार भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्‍ट चेक कर सकते हैं.

गुजरात सरकार की तरफ से पुलिस सब इंस्पेक्टर की फाइनल मेरिट लिस्ट में 1382 उम्मीदवारों के नाम हैं. इसमें से 180 ऐसे लोग हैं जिनका सर्टिफिकेट अभी चेक नहीं हुआ है. ऐसे में इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी बाद में दिए जाएंगे. बाकी 1200 से अधिक उम्मीदवारों को 29 अक्टूबर को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाएंगे.

The final merit list of the PSI Examination has been put up on the website.