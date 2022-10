CSBC Constable Result 2022: csbc.bih.nic.in पर घोषित हुआ बिहार प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल रिजल्ट, देखें PET डेट

CSBC Prohibition Constable Result 2022 Declared: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल भर्ती 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 16 अक्टूबर को आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब बिहार सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (CSBC Prohibition Constable Result 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

कुल 75,487 उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा, 380 उम्मीदवार हुए पास

बिहार सीएसबीसी प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल पद पर भर्ती के लिए 16 अक्टूबर 2022 को कुल 98,870 आवेदकों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिनमें से 75,487 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. बोर्ड ने 75,150 उम्मीदवारों के परिणाम का मूल्यांकन किया है. बोर्ड ने अगले राउंड की भर्ती के लिए कुल 380 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है. पास हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर की पीडीएफ लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

CSBC Prohibition Constable Result 2022: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in जाएं.

स्टेप 2 होम पेज पर, प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट पर क्लिक करें और Written Examination Results for PET for the post of Prohibition Constable, Excise & Registration Dept., Govt. of Bihar. (Advt. No. 01/2022)' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसमें अपना रोल नंबर चेक करें.

स्टेप 4: पीडीएफ डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

CSBC Prohibition Constable PET Admit Card 2022: देखें अपडेट

लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए उपस्थित होना होगा. प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल पीईटी एग्जाम 19 नवंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा जिसका एडमिट कार्ड 01 नवंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. पीईटी राउंड में उम्मीदवारों को रेस, शॉट पुट, लंबी कूद आदि के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा.

बता दें कि बिहार प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से 13 सितंबर 2022 चले थे. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 76 खाली पदों को भरा जाएगा. इनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 40 पद, ईड्ब्यूएस के 07 पद, बीसी के 13 पद, ईबीसी के 07 पद, बीसी महिला के 01 पद, एससी के 05 पद और एसटी के 03 पद शामिल हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें.

CSBC Prohibition Constable Result 2022 Direct Link