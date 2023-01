Optical Illusion Image: केवल तेज नज़र वाले ही खोज पाए हैं 5 अंतर, आप भी करें ट्राई

Can You Spot Five Differences: सोशल मीडिया पर आप तरह-तरह के गेम्स और क्विज खेलते होंगे. इन गेम्स और क्विज में या तो आपको सवालों के जवाब देने होते हैं या तस्वीर में छिपी चीजें खोजनी होती हैं या तस्वीरों में अंतर बताने होते हैं. आज हम आपके लिए ऐसी ही तस्वीरें लाए हैं, जिनमें आपको अंतर खोजने हैं. आपको इस चैलेंज को पूरा करने के लिए 10 सेकंड हैं.

क्या है तस्वीर?

आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं. पहली नजर में इन तस्वीरों में कोई अंतर नजर नहीं आएगा. आपके सामने जो तस्वीरें हैं, उन दोनों में ही आपको सीनरी नजर आ रही होगी. दोनों तस्वीरों में सूरज और बादल नजर आ रहे होंगे, घर नजर आ रहा होगा, फेंसिंग नजर आ रही होगी, और घास नजर आ रही होगी. अब 10 सेकंड में बताएं इन तस्वीरों में कहां छिपे हैं अंतर.

क्या आपको तस्वीरों में पांच अंतर नजर आ गए? अगर हां, तो वाकई आपकी नजरें बहुत तेज हैं, लेकिन अगर आप अंतर नहीं भी खोज पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इन तस्वीरों में अंतर खोजने में हम आपकी मदद करेंगे.

ये रहा जवाब

अगर आप अपनी नजरों तो तस्वीर में मौजूद सूरज पर ले जाएंगे तो पाएंगे कि पहली तस्वीर में सूरज की किरणों के आगे कुछ बादल हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में ऐसा नहीं है. वहीं, अगर आप घर की खिड़की पर अपनी नजर ले जाएंगे तो आपको दूसरा अंतर खुद से नजर आ जाएगा. तीसरा अंतर आपको घर के दरवाजे की चौखट पर नजर आएगा. चौथा अंतर आपको घर के पास लगी फेंसिंग में नजर आ जाएगा. वहीं, पांचवा अंतर आपको घर की उस दीवार पर नजर आ जाएगा.