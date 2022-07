Find Mistakes: इस तस्वीर में हैं दो गलतियां, क्या आपको भी दिखाई दीं? कम ही लोग कर पाए नोटिस

Quiz in Hindi, Can You Spot Mistakes in This Picture: सोशल मीडिया पर अक्सर लोग पजल और क्विज गेम खेलते मिल जाएंगे. इन क्विज में या तो आपको आसान सवालों के जवाब देने होते हैं या तो तस्वीरों में अंतर एवं गलतियां ढूंढनी होती हैं. लोगों को ऐसे क्विज और पजल्स सॉल्व करने में बेहद मजा आता है. इन तस्वीरों में गलतियां इतनी चालाकी से छिपाई जाती हैं कि किसी की भी आंखे धोखा खा जाएं.

ऐसे क्विज और पजल्स सॉल्व करने से आपको आंखों पर जोर डालना पड़ता है. ऐसे क्विज और पजल्स से आपका फोकस बढ़ता है. इन तस्वीरों में बहुत कम ही लोग सही जवाब दे पाते हैं. आइए देखते हैं क्या आप ढूंढ पाएंगे इस तस्वीर में गलतियां.

क्या है तस्वीर?

आपके सामने एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है. इस रेस्टोरेंट में आपको लोग टेबल पर बैठे खाना खाते नजर आ रहे होंगे. आपको इस तस्वीर में एक वेटर ड्रिंक सर्व करता नजर आ रहा होगा और एक व्यक्ति वायलिन बजाता दिख रहा होगा. अगर इस तस्वीर को पहली नजर में देखें तो आपको ये तस्वीर बेहद सामान्य दिखेगी. लेकिन इसी तस्वीर में दो गलतियां छिपी हैं. आपके पास उन गलतियों को ढूंढने के लिए 7 सेकंड का समय है. बताइए क्या आप ढूंढ पाए इस तस्वीर में गलतियां?

Find Mistakes (Pic Credit- 7 Second Riddles)

तस्वीर में ये हैं गलतियां

अगर आप अपनी आंखों पर जोर डालेंगे तो पाएंगे कि तस्वीर में जिस टेबल पर वेटर ड्रिंक सर्व कर रहा है, उस टेबल पर फूलों से सजा एक गमला रखा है. इसी गमले पर जब आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि फूलों के बीच एक सांप छिपा बैठा है. क्या आपने कभी किसी रेसटोरेंट में टेबल पर सांप देखा है? दूसरी गलती देखने के लिए आपको अपनी नजरें वायलिन बजा रहे व्यक्ति पर ले जानी होंगी. जब आप वायलिन बजा रहे शख्स को देखेंगे तो पाएंगे कि वायलिन बजा रहा शख्स तीर की मदद से वायलिन बजा रहा है. क्या आपने कभी किसी को तीर से वायलिन बजाते देखा है?