वेडिंग सीजन में बेफिजूल खर्च कैसे रोकें? ये 6 साइकोलॉजिकल टिप्स करेंगे मदद

वेडिंग सीजन आते ही मार्केट में खरीददारों की भीड़ लग जाती है. जब हम शॉपिंग पर निकलते हैं तो कई बार बेफिजूल खर्चा भी कर देते हैं. लेकिन आज हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जो आपको बेफिजूल खर्च करने से रोकेंगी. आइए जानते हैं क्या हैं वो ट्रिक्स.

X

Tips to spend less during shopping (Representational Image)