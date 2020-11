COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए सबसे आगे लड़ने वाले Corona Warriors के बच्चों को अब 2020-21 सत्र में MBBS और BDS सहित अन्‍य ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने इस नई कैटेगरी के आरक्षण को मंजूरी दी.



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "यह उन सभी Corona Warriors के सम्‍मान के लिए है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की." हालांकि, सरकार को अभी COVID वारियर्स की परिभाषा स्‍पष्‍ट करना बाकी है. इसमें डॉक्टर, क्लीनर, पुलिसकर्मी आदि शामिल होंगे. कई निजी संस्थानों ने इस वर्ष भी COVID वारियर्स के बच्चों के लिए छूट की पेशकश की है.

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों के लिए 10 प्रतिशत कोटा या आरक्षण के साथ-साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क में माफी भी दे रहा है. LPU, फगवाड़ा भी कोरोनोवायरस से प्रभावित हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है.

Health Ministry approves new category for selection & nomination of candidates from ‘Wards of COVID Warriors’ under Central Pool MBBS/BDS seats for 2020-21



“It will honour the solemn sacrifice of all COVID warriors who served selflessly,” says Health Minister, Dr. Harsh Vardhan pic.twitter.com/iooVPDDpYC