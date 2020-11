UGC Colleges Reopening Guidelines: सिलसिलेवार खुलेंगे हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट, UGC ने जारी की गाइडलाइन

UGC Colleges Reopening Guidelines: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 05 नवंबर को उच्च शिक्षा संस्थानों को, कंटेनमेंट जोन के बाहर फेज में फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के छात्रों के साथ इंस्टिट्यूट दोबारा खोले जाएंगे. दिशानिर्देशों के अनुसार, एक समय पर परिसर में कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, कुल छात्र संख्याआधे से अधिक नहीं होनी चाहिए. UGC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डीटेल्‍ड गाइडलाइंस जारी की हैं जिसे डाउनलोड कर पूरी जानकारी देखी जा सकती है.

केन्‍द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी. उन्‍होंने लिखा कि कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर यूनिवर्सिटी को कॉलेज को दोबारा से खोलने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.

Universities and colleges outside the Containment Zone can be opened in a sequential manner after consultation with the respective State / UT Governments.#UGCGuidelines #Unite2FightCoronahttps://t.co/QOLbhxA8Yc