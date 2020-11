SSC GD Recruitment 2018: स्टाफ सेलेक्‍शन कमीशन ने जुलाई 2018 में कांस्‍टेबल (जीडी) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. पैरामिलेट्री फोर्सेज़ यानी CRPF, ITBP, BSF, CISF, NIA और असम राइफल्स में सिपाहियों के 54 हजार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे. पदों की संख्‍या बाद में बढ़ाकर 60,210 कर दी गई. SSC ने लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्‍ट और मेडिकल टेस्‍ट का आयोजन किया जिसके बाद लगभग 85,000 उम्‍मीदवार फाइनल राउंड के बाद शॉर्टलिस्‍ट हुए. चयन प्रक्रिया का आखिरी राउंड यानी मेडिकल टेस्‍ट जनवरी 2020 में हुआ था जिसके बाद से अब तक चयनित उम्‍मीदवार अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं.

लंबे समय से अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों ने अब अपना विरोध सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर दर्ज करना शुरू कर दिया है. चयनित कैंडिडेट्स ने 12 नवंबर को दिल्‍ली के राजघाट पर भी प्रदर्शन किया. इसके अलावा ट्विटर पर भी उम्‍मीदवार लगातार @PMOIndia, @AmitShah और @crpfIndia को टैग कर ट्वीट कर जल्‍द भर्ती की मांग कर रहे हैं. छात्रों को ये भी कहना है कि जारी 60,210 पदों की संख्‍या भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी क्‍वालिफाइड 85 हजार उम्‍मीदवारों की भर्ती की जा सके. छात्रों का कहना है कि आयोग एक वेटिंग लिस्‍ट भी जारी करे जिससे तीनों चरणों में क्‍वालिफाई हुए कैंडिडेट्स की भर्ती अर्धसैनिक बलों में बड़ी संख्‍या में खाली पड़े पदों पर की जा सके. #Seat_Increase_For_SSCGD हैशटैग के साथ ट्वीट कर छात्र अपनी बात विभाग और मंत्रालयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

#SEAT_INCREASE_FOR_SSCGD sabhi medical fit student ka joining hona chahiye kyu ki ab hamari age of limited above Ho gayi hai please increase the vacancy of ssc gd bharti 2018 @PMOIndia @rajnathsingh @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/q6M43ztvH6