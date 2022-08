Madhya Pradesh Weather Report: मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बुरा है. प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिन तक झमाझम बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. बारिश की चेतावनी को देखते हुए राजधानी भोपाल और नर्मदापुरम जिले में आज (सोमवार), 22 अगस्त को सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है.

भारी बारिश के चलते एमपी की राजधानी भोपाल के सभी स्कूलों में आज, 22 अगस्त को छुट्टी रहेगी. भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए प्ले स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में अवकाश घोषित किया है.

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भोपाल की ओर से आदेश जारी करके सभी सरकारी और प्राइवेट स्‍कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना के मुताबिक, भोपाल जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, नवोदय, सीबीएसई, आईसीएससी एवं मदरसे से संबंधित प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकंड्री स्कूल 22 अगस्त को बंद रहेंगे.

कई जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर दमोह, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट है.

MP | Hanuman Taal in Jabalpur overflows due to incessant rainfall in the district



With continuous rainfall, such incidents have happened in multiple areas. Our teams are on it; we have also talked to the municipal corporation's technical team: SDM Namah Shivay Arjaria (21.08) pic.twitter.com/g7ifl4JSsX