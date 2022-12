MBBS की पढ़ाई में हुए बड़े बदलाव! जारी हुआ रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर और करिकुलम

नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस कैलेंडर और पाठ्यक्रम में संशोधन किया है. यह एमबीबीएस 2022-23 बैच के लिए लागू होगा. संशोधित कार्यक्रम एनएमसी की आधिकारिक वेबसाइट nmc.org.in पर देखा जा सकता है. संशोधित शेड्यूल में उल्लेख किया गया है कि एमबीबीएस के पहले चरण के लिए शैक्षणिक कैलेंडर 15 दिसंबर, 2023 तक समाप्त होगा. इस साल एमबीबीएस के पहले चरण में कुल 1638 घंटे शिक्षण होगा.

पहला सेशन 13 महीने का होगा. एनएमसी द्वारा जारी टाइम टेबल लगभग 42 सप्ताह (15 सप्ताह को छोड़कर) है. विश्वविद्यालय की परीक्षा और परिणाम में लगभग 10 सप्ताह लगेंगे, और कुल मिलाकर तीन सप्ताह की छुट्टियां होंगी और सार्वजनिक अवकाश दो सप्ताह का होगा.

GMER 2019 में हुए ये खास बदलाव

डर्मटॉलॉजी, रेडियोलॉजी, मनोचिकित्सा, एनेस्थेसियोलॉजी, रेस्पेरेटरी मेडिसिन के सेशन अंतिम चरण में शिफ्ट हो गए हैं.

Otorhinolaryngology और Ophthalmology के थ्योरी सत्र कम हो गए और शेष सत्र अंतिम चरण में स्थानांतरित हो गए.

एमबीबीएस के फेज-I से ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी के साथ-साथ नेत्र विज्ञान की क्लिनिकल पोस्टिंग को फेज-III पार्ट I और पार्ट IJ में स्थानांतरित कर दिया गया है.

पैनडेमिक मॉड्यूल के नए तत्व, और कम्यूनिटी मेडिसिन में फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम शामिल हैं.

इलेक्ट‍िव्स के दौरान कोई पोस्टिंग नहीं.

क्लिनिकल पोस्टिंग को फिर से शेड्यूल किया गया है ताकि सीखने में आसानी हो और छात्रों को कॉमन नेशनल एग्जिट टेस्ट की शुरुआत से निपटने में मदद मिल सके.

कोई सप्लीमेंट्री बैच नहीं, नियमित परीक्षा के परिणाम के एक (i) महीने के अंत तक सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित की जाएगी. परिणाम अंतिम परीक्षा के अंत के एक पखवाड़े के भीतर घोषित किए जाएंगे.

कैसे चेक करें कैलेंडर

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://nmc.org.in/ पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर what’s new सेक्शन देखें.

स्टेप 3: यहां व्यू पर क्लिक करें और फिर 07/12/2022- एमबीबीएस 2022-23 बैच के लिए “07/12/2022- UPDATED ACADEMIC CALENDER AND CURRICULUM FOR MBBS 2022-23 BATCH” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: इस पर क्ल‍िक करते ही कैलेंडर स्क्रीन पर खुल जाएगा.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कैलेंडर में उल्लिखित विवरणों को देखें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें. अधिक जानकारी के लिए वे आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.