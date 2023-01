NEET PG 2023: मार्च में हो सकता है एग्जाम, ऐसे करें लास्ट मिनट तैयारी, जानें टिप्स

NEET-PG राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा आयोजित सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी), मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस), डिप्लोमा प्रोग्राम और अन्य स्पेशलटीज कोर्स करने वाले मेडिकल छात्रों के लिए एक वार्षिक परीक्षा है.

नीट पीजी 2023 की परीक्षा 5 मार्च 2023 से देश के 267 शहरों में होने वाली है. चिकित्सा पाठयक्रमों में स्नातकोत्तर दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट पीजी 2023 परीक्षा आयोजित होती है. बता दें कि परीक्षा के इस संस्करण में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) के लिए 19,953 सीटों, मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस) के लिए 10,821 सीटें ऑफर की गई हैं. वहीं उम्मीदवारों के लिए अन्य पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 1979 सीटें हैं.

नीट पीजी परीक्षा पैटर्न के अनुसार, प्रश्न-पत्र में 200 प्रश्न हैं जो तीन भागों- पार्ट ए (प्री-क्लिनिकल), पार्ट बी (पैरा-क्लिनिकल), और पार्ट सी (क्लिनिकल) आदि में विभाजित हैं. परीक्षा की अवधि तीन घंटे 30 मिनट होगी. मार्किंग स्कीम के अनुसार, सही उत्तर के लिए चार अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है. इस परीक्षा के अब जब बहुत कम दिन बचे हैं, आइए नीट पीजी एजुकेटर डॉ युसुफ अली त्यागी से जानते हैं कि इस परीक्षा की लास्ट मिनट तैयारी में क्या चीजें याद रखनी चाहिए.

पिछले वर्षों के क्वेश्चंस पर फोकस करें

उम्मीदवारों को अपने नॉलेज का टेस्ट करने और एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए लगातार मॉक टेस्ट देना चाहिए. हालांकि, उनके लिए यह जरूरी है कि वे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और समय के साथ अपनी प्रगति की निगरानी करने के लिए नीट पीजी परीक्षा के पिछले संस्करणों में पूछे गए प्रश्नों को हल करने को प्राथमिकता दें. परीक्षा के पिछले संस्करणों के प्रश्नों को हल करके, उम्मीदवार उन क्षेत्रों की पहचान और मूल्यांकन करने में भी सक्षम होंगे जहां वे कमजोर हैं और उन क्षेत्रों में सुधार के लिए काम कर सकेंगे.

जरूरी टॉपिक्स

Temporary stabilisation of fractures in emergency using fractions and splints

Tumours

GCT

osteosarcoma and Ewing's for their peculiar X-ray findings

nerve injuries such as Ulnar nerve injuries, Median nerve injuries, Radial nerve injuries, Common peroneal nerve injuries.

symptoms and signs of illnesses and injuries

सिलेबस के हिसाब से ये दोहरा लें

General physiology

CVS

Kidney

Respiratory system

Gastrointestinal tract

Central nervous system

Endocrine and reproduction

कैसे करें रिव‍ीजन

रिवीजन के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक पैटर्न बनाकर विषयों को रिवाइज करना. इसके लिए आप एक टाइम स्लॉट तय करते हैं जिसमें महत्वपूर्ण विषयों और अध्यायों को टाइम के हिसाब से दोहरा सकते हैं. उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री के अलावा अपने खुद के नोट्स बनाना भी महत्वपूर्ण है. उम्मीदवार तैयारी के लिए क्रैश-कोर्स और कक्षाओं के लिए भी नामांकन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी नए विषय को केवल एक बार पढ़ने की तुलना में बार-बार अभ्यास करना हमेशा अधिक लाभदायक होता है. इसलिए एक ही विषय में चिपक जाने से अच्छा है बार बार पढ़ना.

तैयारी के दौरान किसी सब्जेक्ट को छोड़ें नहीं

अक्सर उम्मीदवार लंबे चौड़े सिलेबस को देखकर प्रेशर महसूस करते हैं, इसी यह उचित नहीं है, यदि कोई उम्मीदवार अपनी तैयारी के दौरान किन्हीं खास विषयों की तैयारी से बचने का विकल्प चुनता है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कम से कम उन प्रश्नों को पढ़ें जो परीक्षा के पिछले संस्करणों में आए हैं. ऐसा करके, उम्मीदवार विषय के महत्वपूर्ण विषयों के साथ-साथ परीक्षा पैटर्न के साथ खुद को परिचित कर सकते हैं, परीक्षा के करीब आने पर उन्हें अनुकूल स्थिति में ला सकते हैं.

पहले पूछे गए सवाल को गंभीरता से समझें

नीट पीजी परीक्षा में लंबे प्रश्न अक्सर उत्तर देने में सबसे आसान होते हैं. एक लंबे प्रश्न को पढ़ते समय, उम्मीदवारों को पहली दो पंक्तियों में उत्तर तलाशने की कोश‍िश करनी चाहिए. अक्सर उत्तर यहीं छुपा होता है. एक लंबे प्रश्न को पढ़ते समय इस दृष्टिकोण का उपयोग करके, उम्मीदवार समय बचाने और सही विकल्प का प्रभावी ढंग से चयन करने में सक्षम होंगे.