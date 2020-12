JNU Reopen: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने आज 19 दिसंबर को जानकारी दी है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में फेज़ रिटर्न के चौथे राउंड के रूप में सोमवार 21 दिसंबर से PWD PhD स्‍टूडेंट्स के लिए विश्वविद्यालय खोल दिया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी छात्रों को विश्वविद्यालय में आने के बाद पहले सात दिनों के लिए सेल्‍फ क्‍वारनटीन में रहना होगा.

यूनिवर्सिटी आने वाले छात्रों को पहले एक सेल्‍फ डिक्‍लेरेशन फॉर्म जमा करना जरूरी होगा. इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी और सभी कैंटीन, ढाबे अभी बंद ही रहेंगे. छात्रों को अपने मोबाइल पर आरोग्‍य सेतु ऐप भी रखना होगा. छात्रों से सभी मीटिंग ऑनलाइन मोड में ही आयोजित करने के लिए कहा गया है. कैंपस में सोशल डिस्‍टेंसिंग रखनी होगी तथा मास्‍क का इस्‍तेमाल करना जरूरी होगा.

सरकार के Covid-19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से यूनिवर्सिटी परिसर को छात्रों के लिए खोल रहा है. JNU के वाइस चांसलर एम. जगदीश कुमार ने कहा, "चौथे चरण में, हम फिजिकली चैलेंज्‍ड उन छात्रों को यूनिवर्सिटी आने की अनुमति दे रहे हैं जो साइंस स्कूलों में PhD के फाइनल स्‍टेज में हैं. हम MHA के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं."

