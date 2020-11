NEP 2020: मातृभाषा में होगी IIT, NIT में पढ़ाई, अगले सत्र से नियम लागू 

NEP 2020: गुरुवार 26 नवंबर को शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने प्रेस बयान में कहा कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) मातृभाषा में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराना शुरू करेंगे. एजेंसी के मुताबिक, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया यह निर्णय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप है, जिसके अनुसार, जहां तक संभव हो छात्रों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए.

मंत्रालय ने प्रेस स्‍टेटमेंट में कहा, "तकनीकी शिक्षा, विशेष रूप से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम मातृभाषा में शुरू करने के लिए एक मौलिक निर्णय लिया गया है. मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना अगले शैक्षणिक वर्ष से शुरू किया जाएगा. कुछ IIT और NIT को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है." बैठक के दौरान एक अधिकारी ने कहा, ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह सभी छात्रवृत्तियों, फेलोशिप आदि को समय पर दिया जाना सुनिश्चित करे और इस संबंध में हेल्पलाइन शुरू करके छात्रों की सभी समस्याओं का तुरंत समाधान करे.''

