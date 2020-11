ICAI CA 2021 Exam Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) जनवरी परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है. ICAI के अनुसार, "यह परीक्षा 21 जनवरी से उन सभी शहरों में शुरू होगी जहां वर्तमान नवंबर परीक्षा आयोजित की जा रही है." इसके अलावा, एग्‍जाम शिड्यूल और एडमिट कार्ड से संबंधित डीटेल्‍स, ऑप्ट-आउट स्‍कीम की लास्‍ट डेट के बाद जल्द ही जारी किए जाएंगे. एग्‍जाम डेट की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस में दी गई है.

देखें: आजतक LIVE TV

21 नवंबर से 1,085 परीक्षा केंद्रों पर शुरू होने वाली ICAI CA परीक्षा के लिए कुल 4,71,619 छात्र उपस्थित होंगे. ICAI का दावा है कि किसी भी दिन परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या लगभग 1,52,000 छात्र होगी और औसत प्रति परीक्षा केंद्र 147 छात्रों की होगी. संक्रमण से उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ICAI ने ऑप्ट-आउट का विकल्प भी दिया है. यह सुविधा परीक्षा के दौरान भी प्राप्त की जा सकती है या फिर जब भी किसी उम्मीदवार में वायरस के लक्षण दिखने शुरू हों या उनके परिवार में कोई भी संक्रमित व्‍यक्ति से संपर्क में आए या कंटेनमेंट जोन से आया हो.

Announcement for January/February 2021 ICAI Examination

For more details please visithttps://t.co/VdNw1cbWk0 pic.twitter.com/9ehCBNCqgw