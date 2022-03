ICC Women's Cricket World Cup 2022: गूगल ने आज ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की शुरुआत के मौके पर डूडल लगाया है. महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण आज 04 मार्च को सुबह 6:30 बजे से न्यूजीलैंड के 'बे ओवल स्टेडियम' में शुरू हुआ है. मेजबान टीम टूर्नामेंट का पहला मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रही है. भारत का पहला मैच 06 मार्च को पाकिस्‍तान के खिलाफ है.

आज के डूडल में छह महिला क्रिकेटरों को बैकग्राउंड में दर्शकों की उपस्थिति में खेलते हुए दिखाया गया है.

Hosts #TeamNewZealand look to start their World Cup campaign on a winning note as they lock horns with #TeamWestIndies at the Bay Oval 🏏 pic.twitter.com/6l6X3yOw1A