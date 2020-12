JEE Main 2021 Notification, Exam Date: केन्‍द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल आज शाम 6 बजे संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main 2021) के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे. उन्‍होंने ट्विटर के माध्‍यम से यह सूचना दी है कि JEE Main 2021 के लिए एग्‍जाम डेट, नोटिफिकेशन और कितनी बार में परीक्षा आयोजित की जाएगी, यह सभी जानकारियां शाम 6 बजे जारी की जाएंगी.

मंगलवार को, NTA ने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया था जिसे कुछ ही देर बाद हटा लिया गया था. NTA का कहना है कि नोटिफिकेशन परीक्षण के उद्देश्य से अपलोड किया गया था इसलिए इसे हटा लिया गया. शेड्यूल के अनुसार, JEE Main 2021 परीक्षा 22 से 25 फरवरी तक आयोजित होने की संभावना है. हालांकि, परीक्षा कई डेट्स पर आयोजित होने की संभावना है.

Thank you all for sharing your constructive suggestions regarding JEE (Main) exams. We have got your suggestions examined. I will be announcing the schedule, number of times the exam will be held at 6 PM today. Stay tuned.@DDNewslive @PIB_India @EduMinOfIndia @MIB_India pic.twitter.com/Ibp9QqhzOd