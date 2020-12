शिक्षामंत्री करने जा रहे हैं छात्रों को संबोधित, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हो सकता है फैसला

केन्‍द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक गुरुवार 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे से छात्रों को वर्चुअल मीट में संबोधित करने जा रहे हैं. इस सेशन में वह आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं पर बात करेंगे. निशंक ने ट्विटर के माध्‍यम से इसकी जानकारी दी और अपने इस लाइव सेशन में छात्रों से जुड़ने की अपील की. इस सेशन के दौरान वह 2021 में होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला कर सकते हैं. बता दें कि CBSE समेत किसी भी बोर्ड ने अभी एग्‍जाम डेट्स की घोषणा नहीं की है.

इससे पहले शिक्षामंत्री ने ट्विटर पर छात्रों और अभिभावकों से इस सेशन की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सुझाव मांगे थे जिसके बाद बड़ी संख्‍या में छात्रों ने शिक्षामंत्री से परीक्षा स्‍थगित करने अथवा रद्द करने की मांग की थी. छात्रों ने ट्विटर पर लिखा कि इस वर्ष फिजिकल क्‍लासेज़ न हो पाने के कारण उनका पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए या तो परीक्षा रद्द की जाएं अथवा उन्‍हें परीक्षा की तैयारी का और समय दिया जाए.

Dear all, I am excited to interact with you tomorrow at 10 AM on the upcoming competitive & board #exams. See you really soon! #EducationMinisterGoesLive pic.twitter.com/I1uWraKpZL