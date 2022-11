किताबें हमारे व्यक्त‍ित्व को बनाती हैं. बच्चों को पढ़ाई जाने वाली हर कहानी में कोई न कोई ऐसा संदेश छुपा होता है जो उनकी सोच को प्रभावित करता है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) के अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने नौवीं की किताब में पढ़ाई जा रही एक कहानी पर चिंता जताई है.

अनुराग कुंडू ने NCERT को पत्र लिखकर नौवीं कक्षा के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल एक कहानी को लेकर कहा है कि ये कहानी हिंसक मर्दानगी को नार्मलाइज करती है, ये पितृसत्ता को कायम रखते हुए परिवार में टॉक्सिक बिहैवियर को बढ़ावा देती है.

ये कहानी है नौवीं कक्षा की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक में"द लिटिल गर्ल" नामक एक अध्याय में पढ़ाई जा रही है. आयोग ने इस पर ने जेंडर एक्सपर्ट्स से परामर्श करने के बाद ये पाया कि ये चेप्टर "ठीक" नहीं है.

I have written to @ncert Director advising removal of the chapter 3 titled “The Little Girl” of class IX English textbook as it normalises violent masculinity, perpetuates patriarchy and promotes toxic behaviour in the family. Three concerns: pic.twitter.com/YNuGOhYODm