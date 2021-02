CBSE Board Class 10, Class 12 Exam Date Sheet 2021: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा का शेड्यूल 2 फरवरी यानी आज जारी करेगी. इस साल बोर्ड परीक्षा 4 मई से 10 जून तक ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी. उम्मीदवार शेड्यूल जारी होने के बाद वेबसाइट cbse.nic.in के माध्यम से डेटशीट चेक कर सकते हैं. केंद्रीय श‍िक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई एग्‍जाम डेट को लेकर घोषणा की थी.

CBSE Class 10, 12 Exam Date Sheet 2021: ऐसे देख पाएंगे शेड्यूल

स्‍टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं.

स्‍टेप 2: लिंक पर क्लिक करके अब अपनी क्‍लास का चयन करें.

स्‍टेप 3: कक्षा 10 और 12 का शेड्यूल अब स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्‍टेप 4: अब इसे डाउनलोड करें या सेव करके प्रिंट आउट ले सकते हैं.

कोरोना काल के बीच सीबीएसई (CBSE) के लाखों छात्रों का इंतजार 31 दिसंबर 2020 को खत्‍म हो चुका है. इस दिन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने बोर्ड परीक्षाओं की डेट का ऐलान कर द‍िया था. इसके अनुसार कक्षा 10वीं 12वी की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक होंगी. वहीं र‍िजल्‍ट 15 जुलाई तक घोष‍ित क‍िए जाएंगे.

CBSE to announce exam schedule for Class 10 and Class 12 on February 2: Union Education Minister Ramesh Pokhriyal 'Nishank' (file photo) pic.twitter.com/xPXTprRxw0