CBSE Board 10th, 12th Exam 2021: शिक्षा मंत्रालय से सीधे जुड़ सकेंगे बोर्ड परीक्षार्थी, ये है तरीका

CBSE Board 10th, 12th Exam 2021 Schedule: केन्‍द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार 02 फरवरी को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए CBSE बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. शिक्षामंत्री बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स जनवरी में जारी जारी कर चुके हैं, और अब एग्‍जाम्स की पूरी डेटशीट जारी कर दी गई है. जो छात्र इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए लिंक पर विजिट कर अपना एग्‍जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं.

एग्‍जाम शेड्यूल जारी करने के बाद शिक्षामंत्री ने ट्विटर के माध्‍यम से एक हेल्‍पलाइन नंबर भी जारी किया, जिसकी मदद से बोर्ड परीक्षार्थी अपनी किसी भी समस्‍या को लेकर सीधे शिक्षा मंत्रालय से जुड़ सकेंगे. शिक्षामंत्री ने छात्रों से कहा कि वे अपनी भावनाओं को स्‍वीकार करें ताकि उन्‍हें बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकें. उन्‍होंने #YourHealthOurPriority हैशटैग के साथ लिखा कि छात्र अपनी कोई भी समस्‍या साझा करने के लिए टॉल-फ्री नेशनल हेल्‍पलाइन नंबर 8448440632 पर संपर्क कर सकते हैं.

Students,

Accept your Feelings! It helps you to process them better.

When you acknowledge your emotions, you understand how they are impacting you. Reach out to us, if you need help. #YourHealthOurPriority pic.twitter.com/f7RmDUT7mb