CBSE 12th Result 2022: सीबीएसई आज जारी करेगा 12वीं के रिजल्ट? वायरल हो रहे दावे की ये है सच्चाई

CBSE Result 2022 Date: सोशल मीडिया पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मंगलवार को बोर्ड 12वीं के नतीजे (CBSE 12th Result) घोषित करने जा रहा है. बोर्ड ने इस लेटर को फेक बताया है.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के लेटरपैड पर 22 जनवरी की तारीख का सर्कुलर वायरल हुआ है. इसमें कहा गया है कि CBSE ने एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करने के बाद 12वीं कक्षा के नतीजे जारी करने का फैसला लिया है. 12वीं के रिजल्ट जारी होने की नई तारीख 25.1.22 दोपहर 2 बजे है. नतीजों के लिए कैंडिडेट्स को अपने एजुकेशन सेंटर को फॉलो करना चाहिए.

इस लेटर पर सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी के हस्ताक्षर भी हैं. लेटर में कुल तीन प्वाइंट्स में दावा किया गया है कि नतीजे मंगलवार को जारी होंगे. CBSE बोर्ड ने इस लेटर को फेक बताते हुए ट्वीट किया है. लेटर पर फेक की मुहर लगाई गई है. ट्वीट में कुछ हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे- #cbseforstudents #Exams #Fake #CBSE.

वहीं, पीआईबी फैक्ट चेकर ने भी लेटर को फेक बताया है. पीआईबी ने ट्वीट कर लिखा, ''एक सर्कुलर यह दावा कर रह है कि CBSE 12वीं बोर्ड एग्जाम के नतीजे 25 जनवरी को घोषित होंगे. यह सर्कुलर फेक है. सीबीएसई ने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है.''

